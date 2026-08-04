NBA｜勇士1年底薪約簽回披頓二世　放棄爭冠策略轉為力保陣容完整

【NBA】金州勇士在自由市場爭取勒邦占士（LeBron James）加盟失利後，調整補強策略，轉向鞏固現有陣容。根據《ESPN》記者Shams Charania報導，勇士已確定以1年390萬美元（約3000萬港元）老將底薪合約，簽回33歲後衛披頓二世（Gary Payton II）。



【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

這將是披頓二世效力勇士的第7個賽季。他曾在2021至2022年賽季隨隊奪下NBA總冠軍，因其防守強硬且運動能力出眾，被譽為核心球員居里（Stephen Curry）身邊的「帶刀侍衛」。儘管近年飽受傷病困擾，但上個賽季表現健康穩定，出賽73場例行賽，場均上場15.6分鐘，交出7.5分、3.6籃板、1.7助攻的成績，投籃命中率達58.3%。

勇士球員披頓二世（中）在比賽中上演隔人入樽。（新華社）

勇士在休賽季初期積極參與多項球星交易案，但最終都未能成功。在爭取勒邦占士、「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）與謝蘭布朗（Jaylen Brown）等頂級球星均告失利後，球隊決定轉向維持現有班底。外媒此前透露，勇士內部已認知新球季奪冠機會有限，因此改採保守策略，專注於留住核心球員。

從自由市場開啟以來，勇士已陸續與普辛基斯（Kristaps Porzingis）、賀福特（Al Horford）、梅爾頓（De'Anthony Melton）與祖蒙特格連（Draymond Green）等主力續約。此次簽下披頓二世，標誌著勇士正式補齊第12位合約球員。

身高僅188公分的披頓二世，憑藉優異的運動能力與防守意識，經常負責對位體型更大的對手，是勇士防守體系中不可或缺的角色。他與居里、占美畢拿（Jimmy Butler）等核心球員關係深厚，不僅在場上貢獻防守價值，更是更衣室的重要成員。

披頓二世2020年首度加盟勇士，隔年隨隊奪冠。（X@warriors影片截圖）

披頓二世的職業生涯始於2016年，初期在公鹿效力。2020年首度加盟勇士，隔年隨隊奪冠，該賽季出賽71場包含16場先發，場均貢獻7.1分、3.5籃板與0.9助攻。2022年休賽季曾短暫轉投拓荒者，但不到一季便透過交易重返老東家，自此成為勇士替補輪替的重要一員。

完成披頓二世的簽約後，勇士仍剩餘2至3個老將底薪名額可供補強。球隊預計將持續在自由市場物色能夠提升板凳深度與即戰力的球員，主要補強方向為鋒線陣容。由於占美畢拿與穆迪（Moses Moody）去年先後因傷退出戰線，預期最快也得等到季末才有機會回歸。

延伸閱讀：

NBA/文班亞馬「錢」途無量！Nike推專屬LOGO、簽名鞋