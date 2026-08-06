占士杜蘭特居里再戰洛杉磯奧運？美國男籃三巨頭或續寫最後一舞

【籃球】巴黎奧運會結束後，很多球迷都認為，勒邦占士（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）和居里（Stephen Curry）的美國男籃三巨頭聯手，已經成為歷史。當時的外界普遍認為，2024年巴黎奧運會就是他們代表美國隊征戰國際賽場的最後一次機會。一群陪伴NBA走過20年的超級巨星，在奧運賽場完成了一次屬於時代的告別。



但現在來看，這場「最後一舞」可能還沒有真正結束。知名記者Brian Windhorst報道，如果勒邦占士願意代表美國男籃參加2028年洛杉磯奧運會，那麼美國隊會為他保留一個名單名額。

勒邦占士（Getty Images）

2024年巴黎奧運會美國男籃比賽精華▼▼▼

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雖然最終決定權仍然掌握在勒邦占士自己手中，但美國男籃對於他的態度已經非常明確。只要這位歷史級球星願意繼續為國出戰，他的大門始終敞開。

與此同時，前兩天也有消息報道稱，杜蘭特同樣有意參加2028年洛杉磯奧運會。作為美國男籃歷史上最重要的球員之一，杜蘭特如果繼續出戰，將有機會進一步擴大自己在國家隊的傳奇地位。

杜蘭特（Getty Images）

回到2024年巴黎奧運會，當勒邦占士、杜蘭特、居里同時出現在美國隊名單中時，很多人都把那支球隊稱為「夢之隊的最後版本」。勒邦占士39歲，杜蘭特35歲，居里36歲，他們都已經進入職業生涯後期。

但在巴黎賽場上，他們依然證明了自己的價值。三人最終幫助美國男籃奪得金牌，勒邦占士場均貢獻14.2分8.5籃板6.8助攻，並入選奧運最佳陣容。杜蘭特則成為美國男籃奧運歷史得分王。

而居里更是在巴黎貢獻了諸多名場面，他的Night Night慶祝動作至今讓人回想起當時的畫面。

準決賽面對塞爾維亞，他在球隊落後17分的情況下爆發，全場命中9記三分，砍下36分，幫助美國男籃完成逆轉。決賽面對法國，居里再次成為關鍵先生，最後時刻連續命中高難度三分，單場得到24分，幫助美國隊擊敗東道主奪得金牌。

整個巴黎奧運會期間，居里場均貢獻14.8分，三分命中率高達47.8%，雖然此前從未參加奧運會，但他依然證明了自己在最高舞台上的影響力。

居里（Getty Images）

如今兩年過去，居里是否還會繼續征戰尚未確定，但勒邦占士和杜蘭特似乎還沒有準備好告別國家隊。

對於勒邦占士來說，如果最終參加2028年洛杉磯奧運會，那將是他職業生涯第5次參加奧運會。從2004年雅典奧運會開始，到2008年北京、2012年倫敦，再到2024年巴黎，勒邦占士已經4次代表美國男籃出戰，並拿下3枚奧運金牌。

如果43歲的勒邦占士還能站在洛杉磯奧運會賽場，這不僅會創造美國男籃新的紀錄，也會讓他的國家隊生涯繼續延長。

曾經被認為是告別的一屆奧運會，如今卻可能成為新的開始。對於球迷來說，能夠繼續看到勒邦占士和杜蘭特身披美國隊球衣，本身就是屬於這個時代的一種幸運。

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