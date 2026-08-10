湖人押注當下透支未來　當錫為核心組新陣　若受挫李維士勢遭交易

【NBA】洛杉磯湖人來季全面押注於「當錫時代」，除了以4年1.8億美元與李維士（Austin Reaves）續約，還從爵士換來中鋒凱斯勒（Walker Kessler），並以4年1.3億美元（約10億港元）將他留下。不過，這筆交易也讓湖人付出龐大未來資產，NBA記者Zach Lowe直言，湖人為凱斯勒付出的代價「毫無疑問太高」。湖人當時送出2031年、2033年兩枚無保護首輪籤，以及2028年、2030年首輪互換權，未來可用於交易的選秀資產因此大幅縮水。



Zach Lowe指出，凱斯勒交易完成後，湖人在未來大型交易上的操作空間已相當有限，若當錫、李維士與凱斯勒的組合無法打出預期成果，球隊恐怕很難再透過選秀籤進行大規模補強。

要嘛這就是他們要的球隊，要嘛未來得想辦法轉向，例如交易李維士。

由於當錫（Luka Doncic）已是湖人毫無疑問的建隊核心，短期內幾乎不可能被交易，李維士反而可能成為少數能換回大量未來資產的球員。

湖人球員李維士（左）。（Getty Images）

值得注意的是，李維士才剛以4年1.8億美元續約，最後一年還附帶球員選項，ESPN指出他主動少拿部分薪資，讓湖人保有更多薪資彈性。湖人原本希望他成為當錫身旁的重要後場搭檔，但如今這份大合約也可能在未來成為交易籌碼。Zach Lowe真正警告的是，湖人已經把大量未來資產押在凱斯勒身上，若這套核心最終失敗，缺乏首輪籤的湖人恐怕只能從現有陣容下手，而李維士很可能就是最有價值的「救命籌碼」。

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