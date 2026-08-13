NBA｜球星韋斯保克宣布退役結束18年生涯　今夏曾拒帝王巫師合約

37歲的NBA傳奇球星「韋少」韋斯保克（Russell Westbrook）在香港時間周四（12日）通過個人社交媒體正式宣布退役，結束長達18年的NBA職業生涯。



韋斯保克在社交媒體發布一段職業生涯紀念視頻，並寫下：

有時候，你甚至未曾察覺，自己已見證最後的絕唱。唯有親歷現場，方能體會那份震撼。如今，曲終人散。

據NBA著名記者Shams Charania報道，今夏帝王和巫師都曾向韋斯保克提供合同報價，但他最終選擇結束長達18個賽季的球員生涯。

韋斯保克在社媒上發布退役短片。（X@russwest44影片截圖）

從2008年以選秀第四順位進入NBA以來，韋斯保克先後效力雷霆、火箭、巫師、湖人、快艇、金塊和帝王7支球隊。

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雷霆迎來巔峰生涯

韋斯保克職業生涯最輝煌的篇章無疑屬於雷霆，他與杜蘭特（Kevin Durant）及夏登（James Harden）組成「雷霆三少」，在2012年率隊闖入總決賽，雖然最終不敵邁亞密熱火無緣總冠軍，但那支年輕球隊依然成為一代球迷心中的經典。

2016年杜蘭特離隊後，韋斯保克選擇留守雷霆，並在隨後的賽季中拿出超強發揮，榮膺生涯唯一最有價值球員（MVP）獎項。他把自己的巔峰歲月全部留在奧克拉荷馬，如今依然握有雷霆隊史得分、籃板、助攻和偷波等多項紀錄，他也是「雷霆三少」中第一名正式宣布退役的成員。

韋斯保克（Russell Westbrook）。

韋斯保克常規賽累計出戰1301場，場均貢獻20.9分、6.9個籃板和8.0次助攻，生涯總得分達到27176分，排名NBA歷史第14位。他還累計送出超過1萬次助攻，成為NBA歷史上僅有的兩名拿到「25000分+10000助攻」的球員之一，另一人正是勒邦占士（LeBron James）。

更令人難以複製的是，韋斯保克生涯常規賽共拿下209次三雙，長期高踞NBA歷史第一。他在18年生涯中，九次入選明星賽和最佳陣容，另外還兩度成為得分王、三度成為助攻王，並兩次當選明星賽MVP，同時入選NBA歷史75大球星。

NBA官方感謝韋斯保克。（X@NBA）

勒邦占士領銜群星送祝福

韋斯保克退役的消息傳出後，聯盟群星紛紛通過社交媒體向這名傳奇後衛致敬。與他曾在湖人並肩作戰的球星勒邦占士留言：

了不起的職業生涯兄弟！下一站名人堂！

韋斯保克昔日隊友夏登同樣曬出兩人的合照，並發文告別道：「愛你，兄弟！為你感到驕傲。」

熱火球星艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）也送上自己的祝福：「難以置信的職業生涯，兄弟。你讓全世界都感受到你的存在和對這項運動的熱愛。論拼勁，沒幾個人能勝過你。」

居里（Stephen Curry）、泰譚（Jayson Tatum）和米曹（Donovan Mitchell）等球星也紛紛送上祝福。與此同時，雷霆、火箭、巫師、快艇、金塊、帝王等韋少曾經效力的球隊也紛紛通過官方社交媒體送上祝福，感謝他為球隊留下的回憶。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】