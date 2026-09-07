NBA｜轉戰職業海釣後回歸籃球　賓施蒙斯1年350萬美元加盟帝王

【籃球】2016年選秀狀元賓施蒙斯（Ben Simmons）終於重返NBA！據ESPN記者Shams Charania報道，30歲的賓施蒙斯已與帝王簽下1年350萬美元（約2700萬港元）的合約，展開個人在聯盟的第10個賽季。



賓施蒙斯的經紀人證實了簽約消息，據悉，賓施蒙斯已於美國時間周一前往拜訪帝王，並接受全面健康檢查、完成場上訓練，同時與總教練基士堤（Doug Christie）會面，帝王內部都對他現況持正面評價。

賓施蒙斯（右）為2016年NBA選秀狀元。（Getty Images）

賓施蒙斯職業生涯起伏不定，他在2016年選秀獲76人青睞成為狀元，新秀賽季就因右腳骨折整季報銷，直至2017/18賽季才正式登場，交出15.8分、8.1籃板、8.2助攻的全面數據，拿下年度最佳新人獎，NBA生涯共出戰383場，但曾因身心健康問題缺席了3個完整的賽季，超過一半時間都處於傷病名單，預計他將為重建中的帝王增加控衛深度。

賓施蒙斯在76人期間連3年入選明星賽，獲選1次年度第3隊與2次年度防守第1隊，2022年2月他被交易至籃網後，頻頻出現背傷與心理疾病，只為籃網打了90場，隨即轉投快艇，但2024/25年賽季結束後成為自由球員，卻始終無落腳處，直到現在才與帝王達成協議，不過前陣子賓施蒙斯轉戰職業海釣，成為釣魚聯盟「Sport Fishing Championship（SFC）」南佛羅里達帆船隊老闆，並率隊奪冠成為話題。

籃球運動員賓施蒙斯分享的海釣日常

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