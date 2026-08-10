河村勇輝追逐NBA夢 Exhibit 10合約加盟快艇與八村壘再做隊友
撰文：中天新聞網
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【NBA】旅美日本球員河村勇輝，今日（10日）確定以一張Exhibit 10合約加盟洛杉磯快艇，而這也是快艇休季期間繼八村壘後，網羅的第二名日本球員。
快艇今天在社交平台上宣布，和河村勇輝簽下一張Exhibit 10合約，不過這並不代表他拿到擠進開季名單的入場券，畢竟Exhibit 10合約僅是一張非保障底薪合約，如果球員在新賽季開始前遭球隊裁員，之後又在該隊的G League附屬球隊效力至少60天，便有資格獲得最高約9.1萬美元的獎金；此外，這張合約也可以轉為雙向合約，並在新賽季為這支球隊打最多50場比賽。
河村勇輝上季為芝加哥公牛效力，出賽18場，平均上場時間達11.6分鐘，交出3.4分、2.6次助攻的成績單，今年夏天則是代表印第安納溜馬打夏季聯賽。
值得一提的是，這是快艇這個休賽季網羅的第二名日本球員，第一位是從自由市場上以2年2800萬美元（約2.2億港元）簽下的八村壘。
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