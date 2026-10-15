NBA季前賽｜重返斷跟腱傷心地　溜馬球星哈利貝頓18分鐘轟24分

【籃球】2025年NBA總決賽第7戰因右腳阿基里斯腱撕裂而提前退場的溜馬球星哈利貝頓（Tyrese Haliburton），歷經16個月復健與等待，終於在本季季前賽逐漸找回比賽節奏。



今天再度對上雷霆，他僅出賽18分鐘，就以14投9中的高效率攻下全場最高24分，另有3助攻、2封阻，三分球6投4中，展現出色的競技狀態。

溜馬球星哈利貝頓（左）對陣雷霆高效率砍下24分3助攻2封阻。（Reuters）

這場比賽也是哈利貝頓復出後的第2戰，溜馬最終在加時賽以112：114僅敗。回顧今年1月溜馬作客雷霆時，哈利貝頓因心理狀態尚未準備好，並未隨隊前往奧克拉荷馬。如今再次踏上這座城市，他坦言內心仍有些複雜情緒，無法確定當時感受到的是悲傷、恐懼或其他情緒，但隨着比賽開始，熟悉的感覺便逐漸回來，實際情況也比原先預期更好。

哈利貝頓表示，重新站上球場讓他感到相當興奮，過去16個月的努力終於看見成果，也讓他更有信心迎接新賽季。他強調，現階段最重要的是以正確方式打球，並持續提升自己的狀態。經歷嚴重傷勢與漫長復健後，哈利貝頓用亮眼表現宣告回歸，接下來能否逐步恢復巔峰水準，也成為溜馬新賽季的重要看點。

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