NBA中國賽｜獨行俠球星K艾榮時隔586天重返賽場　轟全隊最高17分

【NBA】時隔586天重返球場，獨行俠明星後衛K艾榮（Kyrie Irving）終於後備出賽22分鐘，13投6中攻下全場最高17分，連總教練美爾（Dusty May）都讚他就像個藝術家，「我沒想到他休了這麼久還能打這麼好！」。



NBA中國賽澳門站G2獨行俠以132：115擊敗火箭，K艾榮打出久違的進攻節奏，他上一次正式出賽已是2025年3月3日，左膝前十字韌帶撕裂傷導致2025/26賽季報銷，之後12月小腿二級拉傷又使復健進度延後，終於在澳門復出亮相。

獨行俠球星K艾榮（左）在NBA中國賽澳門站復出。（Reuters）

K艾榮表示賽前百感交集，

很感謝美爾第一個戰術就交給我，很開心終於完成了。

儘管復出首戰狀態略顯生疏，但對34歲的他來說是經過漫長復健後，找回球感的重要一戰。

而當被問到年輕隊友費勒（Cooper Flagg）的生涯軌跡，是否與杜蘭特（Kevin Durant）及勒邦占士（LeBron James）相似時，K艾榮表示：

我不想深入比較，但我認為費勒很符合球隊風格，他自小就展現出強烈的競爭意識、能夠領導球隊，同時也在各項統計數據帶頭，我非常欣賞他攻守兼備的特點。

他也分享自己前十字韌帶撕裂的漫長復健過程，「當你熱愛自己每天所做的事，它就不再像是一份工作了…籃球帶給我的回報遠超我想像，如今我的目標更遠大了。」終於等到K艾榮復出，球迷期待他與費勒的組合，能成為聯盟得分最高的搭檔。

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