NBA季前賽｜河村勇輝14分鐘轟10分4助攻 No-look pass技驚四座
撰文：中天新聞網
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【籃球】NBA季前熱身賽持續進行，洛杉磯快艇周日（11日）以106：114不敵多倫多速龍。
不過，正積極爭取開季後進入球員名單的日本後衛河村勇輝表現搶眼，後備出場14分15秒，交出10分、4助攻、2偷波的成績單，投籃命中率高達75%。相較於首場季前賽僅上場3分36秒、拿下1分，河村此役獲得更多發揮空間，展現出色的場上組織能力。
河村勇輝此役不僅多次送出精準傳球，更在第3節尾段展現招牌的「No-look pass」，引起現場球迷歡呼。進入第4節後，他持續透過偷波、快攻及突破為球隊創造機會，並在外線製造犯規、穩穩罰入3球，隨後完成個人首次運動戰得分。比賽最後1分鐘，河村再接連命中中距離跳投與三分球，連續得分的精彩表現讓現場主播激動高喊「河村超人！」
快艇目前僅剩最後一場季前賽，將於周三（14日）迎戰丹佛金塊。仍持有Exhibit 10合約的河村勇輝，能否把握最後機會爭取雙向合約，甚至挑戰正式NBA合約，備受外界關注。
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