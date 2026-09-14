Stephen Curry訪港︱百步穿楊神技全場歡呼　寄語學生最緊要開心

籃球巨星史提芬居里（Stephen Curry）時隔10年再度訪港，今早到屯門順德聯誼總會梁銶琚中學親自向學生示範及教路，一展百步穿楊神技，並分享成長路上的心路歷程。他再三強調，中學生打籃球追求進步的同時，切記要享受籃球的樂趣。居里匆匆逗留不足一小時，結束今夏中國之旅最後一站，但已教全場學生和聞風而至在校園外等候多時的逾百名球迷回味無窮。

攝影：方承恩



司儀教路下居里用廣東話說一句：「我係咖哩仔」，引來全場哄動。（方承恩攝）

逾百球迷校外圍觀 3車開路盡顯巨星派頭

每年夏天當NBA球星「放暑假」，不同品牌均會安排旗下運動員到訪各地，然而金州勇士主將史提芬居里對上一次訪港已經是2016年9月的事。時隔十年，他換上另一贊助商，今夏的中國之旅從北京、東莞、深圳再到香港。居里9月9日抵達北京，12日晚到東莞，13到深圳，今早（14日）起程從深圳出發，上午近10時到達屯門順德聯誼總會梁銶琚中學。

接載居里的房車早上近10時抵達屯門順德聯誼總會梁銶琚中學。（方承恩攝）

校內全場學生以及校外圍觀球迷早已等候多時，當連續三輛黑色保姆車直接駛入校內，眾人齊聲歡呼，不過居里並不在這三架車內，等待多大約十分鐘左右，接載居里的房車才駛進校園，盡顯巨星派頭。

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先用普通話說「謝謝」 即席學廣東話：「我係咖哩仔」

他下車後在全場高聲喝采中徐徐步向籃球場，一身灰色運動裝、粉紅球鞋的居里，有舊患的右膝戴上護膝，他笑容滿面稱：「I love the energy here」，並以普通話說「謝謝」。大會司儀丘雨勤即席教他以廣東話說「多謝」，已引得全場起哄，之後再學多句香港球迷為他而設的花名「咖喱仔」，居里反覆練習數回，再以疑問句口音說出一句：「我係咖哩仔（？）」，博得全場熱烈歡呼。

居里為兩隊球員提供即席指導。（方承恩攝）

居里一展百步穿楊神技 射Logo Shot前球球「穿針」

居里分享，在中學打籃球最重要的關鍵就是「開心」（have fun），以及相信自己、把握機會和有團隊精神，他先為梁銶琚校隊分成兩組的一場男子5打5賽事在場邊即席指導，雙方球員鮮有在三分線外起手，拿着咪的居里忍不住搞笑稱：「這不是我熟悉的籃球風格」，之後甚至走進場區兼任球證。

居里展示百步穿楊神技。（方承恩攝）

5個學生獲得跟他一起射籃的機會，「咖喱仔」在5個不同距離展現百步穿楊神技，在三個兩分區和三分線外球球「穿針」，看得現場球迷如癡如醉，直到在中圈射logo shot才失手，居里屢投不中，反而由參與的學生第五球命中。他全情投入，當學生射入時較對方更加激動。

寄語中學生少理別人質疑：打籃球，最緊要開心！

之後居里與4位學生分享成長心得，女學生Clara問他：「當你在我們的年紀時，當別人說你不夠好、令你懷疑自己時，應如何面對？」居里回應，「你必須明白，總會有人說你不夠好」，並重申，「在中學階段，（打籃球）要盡量開心。就算我當時已懷有遠大夢想，每天專注在如何令自己變得更優秀。」

居里與學生分享成長心路歷程。（方承恩攝）

居里毋懼失敗勇敢起手：「要相信自己平日努力成果」

另一位女學生問他在出手主射關鍵一球時，腦海中在想什麼，居里自言：「直到現在我依然會感到緊張，因為只要你着緊，便一定會緊張。我會嘗試深呼吸，盡量保持冷靜。」與此同時，他說道不會為怕失敗而不敢起手，「我知道亦接受失敗就是球賽的一部分，並且相信自己平日非常努力的成果。」

居里為梁銶琚中學的球衣簽名留念。（方承恩攝）

梁銶琚中學是居里今次訪港的唯一行程，不足一小時的會面與分享，結束今夏一連四站的中國之行，隨即會回到美國休息及為新球季作準備。