NBA｜紐約人突煞停續約談判　奪冠功臣唐斯自爆不知情兼極度失望

NBA衛冕之師紐約人認為，關於30歲中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）和前鋒祖舒赫特（Josh Hart）等球員的續約討論正在影響球隊季前備戰，於上周五（9日）無預警下發表聲明，宣佈暫停所有合約提前續約談判。

這項決定讓上季封王功臣唐斯大感錯愕，直言對管理層做法「極度失望」，但他強調自身職業態度不變，目標依然是全力協助紐約人完成衛冕。



現時唐斯與紐約人合約剩餘1年，自季前賽開始以來，他一直積極與紐約人展開續約談判，但唐斯周日（11日）直言自己事先對球會擱置續約談判不知情：「說句心裏話，我感到非常失望。」

上季紐約人奪冠功臣唐斯對球會擱置續約談判感到失望。（Getty Images）

唐斯上季常規賽場均得到20.1分、11.9籃板，發揮穩定，季後賽場均得到15.9分、10.6籃板和4.9助攻，淨效率值（Net Rating）高踞全隊第一，是紐約人擊敗馬刺，贏得53年來首個NBA總冠軍的關鍵人物。

唐斯（右）是紐約人上季贏得NBA總冠軍的關鍵人物。（Reuters）

唐斯本球季薪酬為5700萬美元（約4.47億港元），他最高有資格簽下4年2.76億美元（約21.7億港元）的頂薪合約。然而紐約人老闆杜蘭（James Dolan）並不希望球隊超過第二層薪資圍欄，向唐斯報價4年2億美元（約15.7億港元）。一旦球隊薪資突破硬指標，不僅將失去全額中產特例（MLE），更會被禁止在交易中打包現金或整合多名球員薪資，甚至導致7年後的首輪選秀權被強制凍結至首輪末端。當家後衛布倫臣（Jalen Brunson）此前已主動簽下折讓合約，避免未來數年球隊因薪資爆炸而失去爭冠補強彈性。唐斯亦並非不接受適度降薪，只是雙方對減薪幅度暫未達成一致。

此外，唐斯手握2027/28球季價值6100萬美元（約4.79億港元）的球員選項。如果他希望在季中維持續約談判資格，必須在10月19日前決定是否放棄該球員選項。當被問及是否會執行選項或進入自由市場時，唐斯坦承未有想得太遠：「因為我從沒想過事情會走到這一步。現階段對球隊最好的做法，就是把注意力全部放回籃球上。」

雖然管理層的突然冷處理讓唐斯心情受挫，但他展現出職業球員的修養與成熟度。唐斯表示：「顯而易見，這是商業決定。但商業之外，我們在球場上還有任務要處理。我們也是普通人，看到聲明不可能完全沒感覺。但自從我們奪冠以來，我腦海中唯一的念頭，就是如何再去贏多一次總冠軍。」