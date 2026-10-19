NBA｜勇士球星居里訓練賽滑倒傷出引擔憂 卡爾稱僅為腳踝輕微扭傷

【NBA】金州勇士今日（19日）在主場舉行公開訓練活動，未料當家球星史提芬居里（Stephen Curry）卻在訓練賽過程中滑了一下，疑似傷及膝蓋。賽後勇士主帥卡爾（Steve Kerr）隨即向傳媒澄清，居里受傷部位並不是膝蓋。



從網上影片可見，居里當時自行帶球過半場，接着往右側帶球，一個急停後瞄籃，但當雙手舉高時，右腳同時也滑了一下，也正是因為這一滑，讓他感到有些不適，接着一跛一跛地走回球員席，在稍作測試後，他最終決定離開球場、進入休息室。不少媒體認為，居里可能是傷及膝蓋，不禁令人想起他上個賽季遭遇的傷勢。上季他因髕骨股骨疼痛症候群連續缺席27場比賽，整季僅打43場，仍獲場均26.6分、3.6籃板及4.7助攻的成績單。

NBA開賽在即勇士球星居里訓練賽受傷。（Reuters）

勇士隊目前傷兵滿盈，占美畢拿（Jimmy Butler）因前十字韌帶撕裂仍在復健、普辛基斯（Kristaps Porzingis）則因病因不明的健康問題，至今仍未出賽，眼看新賽季即將開打，如果居里無法出賽，無疑會對勇士戰力造成嚴重打擊。不過卡爾賽後接受媒體訪問時透露，居里表明自己並非膝蓋受傷，而是腳踝稍微扭了一下，從目前的資訊顯示，他應該不是受太嚴重的傷勢。

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