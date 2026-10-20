NBA｜K湯臣季前賽手感冰冷7投0中 堅定反擊質疑：我更在乎防守
撰文：中天新聞網
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【NBA】邁亞密熱火休賽季迎來頂級射手K湯臣（Klay Thompson）加盟，未料他在季前賽三分球命中率僅15%，瘋狂打鐵，不過他並不在意自己在這時候的表現，並說：「我更在乎的是自己的體能、身體狀態，以及能否做好防守。」
K湯臣在季前賽代表熱火正選出賽4場，總共拿下17分，投籃26投7中，三分球20投僅3中，命中率是相當慘淡的15%，上一場與奧蘭多魔術的交鋒，更是7投全失。
不過K湯臣並不擔心自己在季前賽的表現，他說：
好在，我現在有重新開始的機會，常規賽將在星期三開打，而（季前賽）成績並不算數，所以對我來說，我並不太在意自己的投籃表現，我更在乎的是自己的體能、身體狀態，以及能否做好防守，我還有很多地方可以做得更好，並且要確保自己每晚都能上場。
K湯臣自信地表示，很清楚自己有狀態好的日子，也會有表現不好的日子，他說：「只要持續努力、保持穩定，我就能投出符合生涯平均水準的表現。」
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