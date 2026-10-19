NBA｜帝王後衛賓施蒙斯未開季已收咧　季前訓練阿基里斯腱撕裂

【籃球】NBA帝王隊後衛賓施蒙斯（Ben Simmons），在離開NBA舞台一年後重返賽場，原本他有機會在開幕戰進入正選名單，不料今日（19日）傳出重大消息，他因阿基里斯腱撕裂，2026/27年賽季報銷了。



現年30歲的賓施蒙斯上賽季因背部及膝蓋問題持續復原，並未與任何球隊簽約，離開NBA一年後，休賽季和國王簽下1年350萬美元合約，然而先前在重返NBA的首場熱身賽，繳出7分、1助攻的表現，不禁令人期待他油箱裡還有油。

賓施蒙斯親自在IG發文確認了受傷的事實。（IG視頻截圖@bensimmons）

不料今日ESPN報道，賓施蒙斯在今天的訓練中阿基里斯腱撕裂傷，而MRI核磁共振的檢查結果也確實如此，這個賽季等同於報銷，這對於一位剛重返NBA賽場的他來說，無疑是一個沉重的打擊。

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