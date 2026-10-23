NBA｜拉美路波爾收球後橫移4步仍合法？　裁判協會：百分百是走步

【NBA】本季轉戰木狼的拉美路波爾（LaMelo Ball）在揭幕戰第2節因一記誇張的橫移走步三分出手引起軒然大波，儘管裁判當時未吹判，且他賽後也否認自己走步，但包括哥哥朗素波爾（Lonzo Ball）與NBA裁判協會都不認同，認為是百分之百走步違例。



拉美路波爾揭幕戰進帳21分、6助攻，助隊以131：106擊敗熱火，他賽後受訪時，得知哥哥嘲諷他走步，仍堅持自己沒有違例，「他就是針對我，我現在給他打電話，我們一家人就算我錯了，那我也是對的，家裏就是這樣」。

木狼球星拉美路波爾此戰砍下21分、6助攻。（X@NBA影片截圖）

而據NBA裁判協會的官方說明，拉美路波爾在接球時右腳已落地，按規則之後只能再走兩步，然而他接球後實際上走了4步，明顯違反規則，裁判協會發文指出：

很多人都在問，這動作怎可能合法？答案當然是不合法。

對於拉美路波爾收球時機的灰色地帶，許多台灣網友也紛紛留言表示：「完成了一趟華麗漫長的旅程」、「這球放慢絕對走步了 但就真的太順了 沒辦法」、「照這規則 半場就可以上籃了」。

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