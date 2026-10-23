NBA｜76人上演29分驚天反勝　正選合轟105分　挫騎士迎開季兩連勝

【NBA】誰能想到，76人新賽季的第二場比賽，竟然比揭幕戰還要瘋狂，他們在主場以114：106反勝騎士，取得開季兩連勝。面對擁有米曹（Donovan Mitchell）、夏登（James Harden）、莫比利（Evan Mobley）和查列特阿倫（Jarrett Allen）的騎士，76人上半場一度落後29分，半場結束仍落後24分。就在所有人以為比賽失去懸念時，他們硬生生完成了一場超級大逆轉。



這場比賽的反差實在太大。首節76人只得到18分，騎士則轟下35分。第二節分差繼續擴大，76人的進攻混亂，失誤頻頻，防守端也限制不了對手。上半場的表現，讓人不禁懷疑，這支坐擁勒邦占士（LeBron James）、艾比迪（Joel Embiid）、謝蘭布朗（Jaylen Brown）和麥斯（Tyrese Maxey）的豪華球隊，到底能不能真正融合？

騎士球星夏登突破勒邦占士。（Reuters）

NBA常規賽76人主場反勝騎士比賽精華：

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結果下半場，劇情徹底反轉。76人第三節打出猛烈反撲，第四節又憑藉艾比迪連續得分、謝蘭布朗關鍵時刻的強硬進攻完成反超。整整半場，76人轟下69分，送出17次助攻，卻僅有2次失誤。相比上半場的混亂，這簡直像是換了一支球隊。

更誇張的是，本場76人五名正選合計攻入105分！麥斯32分4籃板6助攻，艾比迪24分7籃板，謝蘭布朗21分8籃板4助攻，勒邦占士17分10籃板5助攻3偷波，艾治甘比（V. J. Edgecombe）也貢獻11分7籃板5助攻3偷波。

麥斯連續兩場展現了自己在這套陣容中的重要性。他的速度和突破，是76人改變比賽節奏的關鍵。謝蘭布朗雖然還沒有與隊友形成足夠默契，但到了決勝時刻，他依然能夠依靠個人能力解決問題。至於41歲的勒邦占士，17分10籃板5助攻3偷波，幾乎填滿數據欄，在比賽最後階段也打出了應有的作用。

值得一提的是，騎士已經不是第一次經歷如此離譜的崩盤。今年5月的東部決賽首戰，騎士面對紐約人，第四節還剩不到8分鐘時一度領先22分，結果被布倫臣（Jalen Brunson）率隊完成驚天逆轉，最終加時115：104輸球。那場失利幾乎成為系列賽的轉折點，騎士最終0：4遭到橫掃。

騎士球星米曹。（Reuters）

對於76人來說，這已經是開季連續第二場逆轉。揭幕戰面對衛冕冠軍紐約人，他們上半場表現不佳，最終逆轉取勝。這一場落後更加誇張，結果又讓不少提前慶祝的批評者失望了。上半場還在質疑76人陣容的人，下半場恐怕也沒想到比分會這樣逆轉。

不過，上半場過多的陣地戰和失誤，暴露出這套正選陣容還遠沒有形成穩定的進攻體系。此外，本場正選五人貢獻105分，後備合計只有9分。這樣的得分分佈足夠驚人，卻也說明球隊對正選的依賴程度非常高。漫長的常規賽，不可能每場都指望幾位球星包辦一切。

但換個角度想，這或許才是76人最讓對手擔心的地方。一支仍在磨合、配合並不流暢的球隊，連續擊敗了上賽季東部決賽的兩支球隊，還能在落後29分的情況下完成逆轉。現在就討論他們能夠走多遠，確實為時尚早，但這支球隊已經展現出了相當驚人的容錯能力。

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