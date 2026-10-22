NBA｜安東尼戴維斯等足8個月終演巫師首戰　轟34分搶12籃板挫公鹿

【NBA】安東尼戴維斯（Anthony Davis）終於回來了！而且一回來，就打出了一場巨星級別的表現。常規賽揭幕戰，巫師主場128：116擊敗公鹿，取得新賽季開門紅，安東尼戴維斯在巫師生涯首場正式比賽中就打出了統治級表現。全場比賽，安東尼戴維斯正選出戰34分鐘，20投11中，三分3中1，罰球14中11，狂砍34分12籃板4助攻2偷波1封阻，正負值+6。



尤其是第三節，安東尼戴維斯單節獨得18分4籃板2助攻，在球隊需要得分的時候一次次挺身而出。無論是籃下強攻、中距離投籃，還是製造殺傷站上罰球線，他都展現了頂級內線的個人能力。在他的帶領下，巫師始終沒有讓比分被拉開，並在末節完成反超。最終球隊6人得分上雙，以12分優勢擊敗公鹿。

巫師球星安東尼戴維斯（右）率隊戰勝公鹿迎新賽季開門紅。（Reuters）

對於安東尼戴維斯而言，這不僅是一場漂亮的個人表演，更是他加盟巫師之後遲到許久的正式亮相。今年2月，巫師通過一筆涉及三支球隊的大交易，從獨行俠得到安東尼戴維斯，為此送出了米度頓（Khris Middleton）、馬法巴利（Marvin Bagley III）等球員，以及兩個首輪籤和三個次輪籤。

當時這筆交易就充滿爭議。畢竟安東尼戴維斯已經不再年輕，近年來頻繁受到傷病困擾，出勤率始終是外界最擔心的問題。對於一支正在重建的球隊來說，付出這樣的籌碼換來一位健康狀況存在隱患的老將，本身就是一場豪賭。

巫師球星安東尼戴維斯（右）終於迎來常規賽首秀。（Reuters）

更讓巫師球迷煎熬的是，交易完成之後，他們一直沒能在正式比賽中看到安東尼戴維斯身披巫師球衣登場。從2月份一直等到10月份，足足8個多月，球隊終於迎來了他的首秀。

好在，這份等待至少在今天得到了回報。一場比賽當然不能證明安東尼戴維斯已經徹底擺脫傷病，也不能保證巫師這筆交易最終一定成功。但當他能夠健康登場，交出34分12籃板的數據，並直接幫助球隊贏球時，人們再次看到了他依然具備的巨星實力。巫師當初願意承擔風險，等的就是這樣的安東尼戴維斯。至少從新賽季第一場比賽來看，這筆交易，值得！

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