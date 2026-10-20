NBA｜獨行俠球星K艾榮坦言厭倦場外喧囂　無法像勒邦占士打到42歲

【籃球】「這已經不是我小時候愛上的那個NBA了。」34歲的K艾榮（Kyrie Irving），在即將開啟職業生涯第16個賽季時，說出了一番耐人尋味的話。他依然熱愛籃球，卻開始懷疑自己是否還喜歡如今的NBA。他甚至坦言，無法想像自己像勒邦占士（LeBron James）那樣，一直打到42歲、43歲。



K艾榮的理由不是身體吃不消，而是籃球之外的東西越來越多。

獨行俠球星K艾榮經歷大傷後，時隔586天在NBA中國賽上正式復出。（Getty images）

「現在社交媒體和博彩氾濫成災。當我2011年剛進入聯盟時，我們不會參加那些博彩相關會議，也不會討論社交媒體上正在發生的事情。那時候心理健康甚至還是個沒人談論的話題。」

在他看來，NBA正在變得越來越沒有人情味，更加機械化。球員不再只是訓練、比賽、爭奪勝利，還要面對社交媒體的輿論、商業活動、博彩爭議，以及各種來自場外的壓力。

K艾榮的感慨並非毫無現實背景。隨著美國體育博彩合法化不斷推進，博彩已經深入NBA的商業生態。比賽直播中頻繁出現賠率，球員每一次得分、籃板甚至失誤，都可能成為投注對象。

更值得注意的是，就在K艾榮發表這番言論前幾天，NBA還針對部分高風險博彩玩法推出限制，包括禁止投注球員故意投丟特定投籃，以及部分容易受到人為操縱的低於預期數據投注。聯盟正在努力維護比賽的公正性，卻也從側面反映出博彩已經給籃球帶來了新的問題。

獨行俠球星K艾榮（右）與球隊新星費勒（Cooper Flagg，左）。（Reuters）

社交媒體同樣改變了球員的生存環境。過去，一場比賽打得不好，球員或許只需要面對當地媒體的批評。現在，一個失誤、一段採訪，甚至一句隨口說出的話，都可能在網絡上被無限放大。球員享受著前所未有的曝光度，也承受著過去難以想像的關注與審視。

但K艾榮特別強調，他並不認為這些變化完全是負面的。從另一個角度看，如今球員更年輕就能賺到巨額財富，心理健康等問題也終於得到重視。聯盟的商業價值不斷增長，球員的待遇持續提高。只是伴隨著這些進步，籃球似乎也失去了一些曾經讓他著迷的東西。

我熱愛打球，熱愛競爭，但我真的喜歡圍繞這一切產生的喧囂和炒作嗎？

這才是K艾榮最糾結的地方。

對於勒邦占士、居里（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、夏登（James Harden）和K湯臣（Klay Thompson）這些同時代的老將，他表達了敬意。但每個人對職業生涯的追求並不一樣，他不會因為別人仍在堅持，就要求自己一直打下去。

籃球是一團永恆的火焰，但我無法想像自己42歲、43歲時還在NBA打球。

K艾榮還談到了家庭和個人成長。他說，到了34、35歲這個階段，相比繼續提升自己的籃球能力，他越來越珍惜作為一個男人的成長，也清楚人生中有比NBA更加宏大的目標。

事實上，K艾榮在2025年遭遇左膝前十字韌帶撕裂，隨後經歷漫長的康復過程。如今重新回到賽場，他對籃球和生活的關係顯然有了更多思考。他目前仍有2027/28賽季價值約4240萬美元的球員選項，並沒有給出明確的退役時間。

K艾榮（右）經歷大傷後重回賽場，他對籃球和生活的關係顯然有了更多思考。（Reuters）

對於一名從19歲起就生活在聚光燈下的球員來說，K艾榮似乎越來越明白，自己究竟想要什麼。

他並不是不愛籃球了，只是不確定自己還願意為這份熱愛，接受多少籃球之外的東西。也許對K艾榮而言，將來真正難以割捨的從來不是NBA的合同、商業價值或者外界的評價，而是那份最初讓他愛上籃球的快樂。

【本文獲「籃球大圖」授權轉載，微信公眾號：nbadatu】