NBA｜費城76人登東岸第一　勒邦占士對位單防時對手命中率僅28.1%

【籃球】NBA2026/27賽季開打至今，費城76人展現驚人競爭力，前7戰豪取6勝1敗，高居東岸第一，防守效率更以每百回合失103.3分排名聯盟第3。即將年滿42歲的勒邦占士（LeBron James）成為球隊防守核心，根據高階數據統計，他在對位防守時，將對手投籃命中率壓低至28.1％，高踞全聯盟第一。



勒邦占士過去幾年經常需要負起大量持球與進攻組織責任，防守端難免受到體能限制。不過轉戰費城後，麥斯（Tyrese Maxey）場均超過28分，搭配謝蘭布朗（Jaylen Brown）與艾比迪（Joel Embiid）的進攻支援，讓勒邦占士得以減輕進攻負擔，將更多精力投入防守，展現出色的換防能力與防守判斷。

76人坐擁艾比迪（左起）、勒邦占士、謝蘭布朗和麥斯的豪華正選陣容。（路透社）

總教練略斯（Nick Nurse）也善用勒邦占士的經驗與球場智慧，打造完整的防守輪轉體系。無論是外線換防、禁區補位，或提前判讀對手傳球路線，勒邦占士都能迅速做出反應，與艾比迪形成防守雙核心，讓對手難以輕易找到進攻空檔。

值得注意的是，76人目前進攻效率僅排名聯盟第25位，仍處於磨合階段，卻已靠強悍防守站上東岸龍頭，關鍵時刻更取得6勝0敗的不敗戰績。隨著勒邦占士、艾比迪、麥斯與謝蘭布朗逐漸培養默契，這支費城大軍有望持續提升戰力，成為本季東岸不可忽視的爭冠勁旅。

延伸閱讀：

NBA/雷霆先發3人全進廠維修 SGA無奈：我真的不知道…

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】