NBA｜居里狂轟44分領軍挫木狼　35歲後15次得分40+　追平占士記錄

【NBA】38歲的居里（Stephen Curry），依然是那個讓對手頭痛的超級射手！勇士119：114擊敗木狼一仗，居里出戰僅31分鐘，27投11中，三分16中6，罰球16罰全中，狂轟44分8籃板6助攻，帶領球隊取勝！



比攻入44分更加驚人的，是居里新賽季的罰球表現。開季對陣湖人，他7罰7中；面對灰熊，他11罰11中；上一場擊敗金塊，他5罰5中；加上本場的16罰16中，居里新賽季至今累計39罰39中，罰球命中率保持100%！

勇士球星居里狂轟44分8籃板6助攻，率隊戰勝木狼。（Reuters）

不僅罰球穩得可怕，居里的進攻效率同樣令人驚嘆。上一場面對金塊，他僅出戰27分鐘便打出投籃8投8中、三分3投3中、罰球5罰5中的完美表現，輕鬆拿下24分。如今面對木狼，他又將得分提升至44分，用截然不同的方式證明了自己的進攻能力。

更值得一提的是，這已經是居里年滿35歲後第15次單場砍下40+（40分以上），正式追平勒邦占士（LeBron James），並列NBA歷史第一！

從精準高效的8投8中，到如今的44分爆發，再到賽季39罰全中的穩定表現，居里正在用實際行動證明，年齡並沒有帶走他的得分能力。

38歲又如何？那個熟悉的居里，依然能夠接管比賽！

【本文獲「籃球大圖」授權轉載，微信公眾號：nbadatu】