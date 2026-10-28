NBA開季僅1周　傷兵名單暴增至12人　愛華士轟47分後接受膝蓋手術

【籃球】新賽季才打了一周，NBA的傷病名單已經讓人看得有些驚訝。



ESPN專門報道NBA消息的知名記者Shams Charania，今天一早爆出重磅消息：愛華士（Anthony Edwards）將接受右膝關節鏡手術，預計缺席長達兩個月。最讓人意外的是，前一天他還在對騎士的比賽中打了41分鐘，轟下47分。再往前一場對陣速龍，愛華士就曾在一次扣籃落地後感到膝蓋不適，卻沒有離場，仍然堅持打完比賽。現在回頭看，實在讓人揪心。

愛華士一直是聯盟出了名的「鐵人」，生涯前5個賽季，每個賽季都至少出戰72場，其中最近三個賽季連續出戰79場。上賽季，他的出場數才降到61場，如今新賽季剛打4場，就要休息兩個月。外號「蟻俠」的他，也終究抵擋不住傷病。更遺憾的是，這次缺陣很可能讓他再次達不到賽季獎項的出場門檻。

而今天壞消息還不止這一單。謝利積遜（Jaren Jackson Jr.）遭遇右膝內側副韌帶撕裂，預計休戰6到8周；雷霆的卡魯素（Alex Caruso）扭傷腳踝，已經確定缺席下一場比賽，具體恢復時間還未明確。雷霆此前就已經折損了謝倫威廉斯（Jalen Williams）和卡臣華萊士（Cason Wallace），前者左腳踝脫臼加上腓骨骨折，後者肩部亦受傷。賽季才剛起步，輪換陣容就接連出現缺口，誰看了不頭痛？

本賽季重返速龍的尼納特也受傷病困擾被迫休戰。（Reuters）

還有尼納特（Kawhi Leonard）。凌晨傳出的消息是，他因為左膝腫脹暫時休戰，檢查沒有發現急性損傷，球隊準備在一周後重新評估，外界預計他可能缺席數周。對這些年反覆被膝蓋問題困擾的尼納特來說，休息當然比硬撐更重要，可球迷看到他的名字再次出現在傷病新聞，難免還是一聲嘆息。

把名單繼續往下翻，魔術的班查路（Paolo Banchero）高位腳踝扭傷，預計缺席4到6周，蘇傑斯（Jalen Suggs）遭遇膝蓋骨挫傷；活塞的杜倫（Jalen Duren）受到腿筋傷勢困擾。更早之前，賓施蒙斯（Ben Simmons）就遭遇跟腱撕裂，賽季報銷；普辛基斯（Kristaps Porzingis）因健康問題無限期休戰。這裡面有當家球星，有重要輪換，也有還沒來得及好好展示自己的年輕球員。開賽不過幾天，嚴重傷病已經一單接著一單。

魔術隊後衛蘇傑斯（中）被攙扶離場。（Reuters）

看着這些名字，真的會想：如今打一個完整的NBA賽季，怎麼越來越不容易？比賽節奏快，回合轉換頻繁，球員既要衝刺、急停、變向，也要不停換防。特別是核心球員，進攻負擔重，出場時間長，身體承受的壓力可想而知。當然，傷病成因複雜，不能把每一次受傷都歸咎於節奏，但保護球員、控制負荷，確實該被放在更重要的位置。

愛華士帶傷堅持、背靠背狂砍47分，聽來很熱血，可如今再看，只剩心疼。82場常規賽是一場漫長的消耗戰，後面還有季後賽，誰也不該為了眼前一場比賽賭上健康。賽季才開始一周，就已經有這麼多人倒下。比起誰拿MVP、誰衝總冠軍，現在只希望少一點手術和傷停消息，多一點球星健健康康地站在場上。

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