NBA｜莫蘭特走後還更強？　灰熊新星場均34.7分壓過當錫

【NBA】誰能想到，送走莫蘭特（Ja Morant）之後，灰熊反而成了新賽季最大的驚喜之一？今天客場110：105擊敗爵士，灰熊開季豪取四連勝！原本以為這支球隊已經進入重建階段，新賽季大概率就是陪跑，結果他們卻打出了令人意想不到的開局。而這一切，最讓人意外的主角，就是謝林（Ty Jerome）。



休賽期，灰熊將莫蘭特送去了拓荒者，加上此前班尼（Desmond Bane）、謝利積遜（Jaren Jackson Jr.）相繼離隊，曾經那套頗具競爭力的陣容已經徹底解體。沒了當家球星，球隊看起來也不像有什麼爭取成績的資本，外界自然不會抱有太大期待。誰知道謝林一上來，就給所有人來了個措手不及。

謝林（左）憑藉出色的表現儼然已成為灰熊的進攻核心。（Reuters）

揭幕戰面對爵士，謝林狂砍45分，直接打破莫蘭特保持的灰熊隊史揭幕戰得分紀錄。隨後對陣勇士拿下28分，對陣國王又轟下31分，前三場合計104分，成為隊史繼莫蘭特之後第二位開季三場得分破百的球員。

更誇張的是，謝林前三場場均轟下34.7分，一度高居聯盟得分榜第一，甚至壓過了當錫（Luka Doncic）等超級巨星。憑藉如此瘋狂的表現，他帶領灰熊取得三連勝，自己也成功當選新賽季首周西部周最佳。

這樣的表現，連前NBA球員堤基（Jeff Teague）都被打服了。堤基坦言，自己以前並不看好謝林，看到他突然砍下40多分，還以為這只是一次類似林書豪的「林來瘋」般短暫爆發。但沒想到謝林接下來繼續穩定輸出，堤基認真看過比賽後才發現，這傢伙是真的有實力，正在一個個收拾對手。

不過，謝林其實早就展現過這樣的潛力。2024/25賽季效力騎士期間，他場均能夠貢獻12.5分3.4助攻，三分命中率高達43.9%，最終在最佳第六人評選中排名第三。那個賽季，他已經是聯盟相當出色的後備得分手，只不過誰也沒想到，兩年後他竟然能以這樣的方式成為灰熊的進攻核心。

再往前追溯，謝林的大學經歷同樣值得一提。2019年，他曾與迪安蒂亨特（De'Andre Hunter）、凱爾佳（Kyle Guy）聯手，幫助維珍尼亞大學（University of Virginia）拿下NCAA總冠軍。那時候他就是球隊的重要後場核心，組織能力和比賽閲讀能力都相當出色。只是進入NBA後輾轉多支球隊，直到現在才真正迎來屬於自己的舞台。

灰熊球員謝林（右）今日再戰爵士得到15分8助攻。（Reuters）

今天再次面對爵士，謝林終於降温了，15投4中得到15分8助攻，和前三場的瘋狂相比確實有些平淡。不過，末節關鍵時刻他還是連續拿下4分，幫助灰熊穩住局面。畢竟沒人能一直場均轟下34分，手感不好還能幫助球隊贏球，同樣是一種價值。

當然，四連勝還不足以證明灰熊已經成為西部強隊，謝林也需要更多比賽證明自己。但至少現在看來，離開莫蘭特之後，灰熊的日子似乎並沒有想象中那麼難過。

原本以為他們要擺爛了，結果居然打成了西部黑馬。誰能想到呢？

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