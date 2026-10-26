NBA｜雷霆奪冠功臣恐收咧　謝倫威廉斯腳踝嚴重受傷被抬離場

【NBA】雷霆周日以108：101擊敗快艇，開季三連勝。比賽結束後，基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）幾乎哭了。



最後1分14秒，謝倫威廉斯（Jalen Williams）衝擊籃框，空中遭遇對抗，落地時左腿被壓在身下，腳踝朝着不正常的方向嚴重彎折。隊醫迅速用毛巾遮住傷處，他被固定左腿後抬上擔架，這一傷，打過球的、沒打過球的看了都害怕，賽季報銷是最基本的了。

雷霆球星謝倫威廉斯（左）。（Reuters）

雷霆球星謝倫威廉斯腳踝重傷過程▼▼▼

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基捷斯阿歷山大賽後動容地說道：

我毫不懷疑他會回來，而且會比以前更好，就像他處理前幾次傷病那樣，到目前為止他的運氣不太好，這很不幸，但他有能力應對，他是個戰士。

是啊，這兩年謝倫威廉斯太倒霉了，他才25歲卻已連續兩年與傷病糾纏。2025年雷霆奪冠時，他右手腕舟月韌帶撕裂，幾乎靠打封閉撐完季後賽。整個季後賽，他的手腕接受了28或29次注射，包括用於止痛的利多卡因。他甚至被迫調整投籃姿勢，更多靠手指控制出手。

冠軍到手，身體卻沒能順利恢復。2025年夏天接受右腕手術後，他又因手腕恢復問題和雙腿腿筋傷勢反覆缺陣。2025/26賽季常規賽只打33場。新賽季才打到第三場，新的重傷又找上門來。

他的頂薪合約也才剛開始執行，本賽季薪水超過4100萬美元，合約延續至2030/31賽季。球員的收入有了保障，雷霆未來幾年的薪金空間卻已作出長期承諾。現在最難預測的，是謝倫威廉斯還能否保持全明星級別的戰力。

雷霆球星謝倫威廉斯的頂薪合約也才剛開始執行，本賽季薪水超過4100萬美元。（Reuters）

NBA也有從類似重傷中走出來的球星。2014年保羅佐治（Paul George）右小腿開放性骨折，幾乎休息一整個賽季，復出後的首個完整賽季出戰81場，場均23.1分，後來甚至進入MVP討論。可2017年，哥頓希活（Gordon Hayward）加盟塞爾特人首戰遭遇左踝骨折脱位，整季報銷，回歸首季場均只有11.5分，雖然之後一度回升到接近20分，卻始終沒真正找回受傷前的上升勢頭。

兩人的傷情並不完全相同，更不能直接套到謝倫威廉斯身上。對於依賴變向、急停、突破和橫移防守的他，骨頭長好只是第一關，重新找回爆發力和落地信心，才是更難的考驗。

雷霆陣容夠深，少一人依然能贏不少球，可爭冠時少一個能持球、能防守、能打關鍵球的全明星，影響遠不止場均十幾分。曾經他靠近30針封閉換來總冠軍，現在只希望他能真正養好傷，再次回到球場證明自己。

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