NBA｜湖人挫公鹿11勝2負傲視全聯盟　主力當錫李維士卻傷退陷陰霾

湖人今日在當錫（ Luka Doncic）貢獻32分下以123：112擊敗公鹿，紫金軍雖豪取7連勝，但當錫與李維士（Austin Reaves）先後因傷離場蒙上陰霾。



當錫此役繳出32分、5籃板、5助攻的全面表現，前鋒馬木基拉舒維爾（Sandro Mamukelashvili）後備上場也進帳23分，李維士則有18分、5助攻。公鹿希路（Tyler Herro）與哈基斯（Jaime Jaquez Jr.）分別拿下27分及25分，但仍難敵湖人火力。

湖人球星當錫（左）與公鹿球員古斯馬對位。（Reuters）

不過第3節李維士上籃失手後，回防不久就趷着腳，隨即自行要求下場，隨後宣布因左腳跟傷勢不再上場，教頭列迪克（JJ Redick）表示X光檢查結果沒明顯結構性異常或骨折，預定明天進一步檢查，初步排除阿基里斯腱受傷。

而當錫傷勢則較輕微，第4節他投籃落地時踩到古斯馬（Kyle Kuzma）腳上，扭傷了右腳踝，只見他表情痛苦地躺了數秒才站起身，罰球後回到休息室。賽後當錫表示狀況還好，列迪克指出當錫輕微扭傷。

本季當錫場均39.3分是聯盟得分王，李維士平均也有25.2分、4.6助攻，成為球隊進攻雙引擎，兩人傷勢直接影響球隊戰績，目前湖人以11勝2負傲視全聯盟。

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