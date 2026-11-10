NBA｜雲班耶馬25分鐘轟40分9封阻　內外雙絕恐怖級演出史上首見

馬刺122：96大勝太陽豪取9連勝。雲班耶馬（Victor Wembanyama）僅僅出戰25分21秒，19投15中，三分3中2，罰球10中8，狂砍40分11籃板3助攻9封阻，正負值高達+30。（按：NBA官方賽後技術統計修正為9次封阻）



最誇張的是什麼？上半場雲班耶馬就已經8投7中，15分鐘拿下22分6籃板5封阻。太陽球員一次又一次挑戰他的防守，結果一次又一次被扇飛。

馬刺球星雲班耶馬暴力入樽。（Reuters）

根據統計，自1996/97賽季以來，NBA一共只有13次球員半場至少得到20分5封阻的表現，而雲班耶馬一周之內就完成了兩次！此前對陣獨行俠，他半場就轟下29分15籃板5封阻。

更離譜的是，雲班耶馬成為NBA歷史上第一位單場至少砍下40分、8次封阻，同時命中至少兩記三分的球員。

以前我們討論雲班耶馬，更多是討論他的天賦和身體條件。現在不一樣了，他已經開始把那些看起來不可能的數據，變成自己的日常操作。以前的頂級內線，能拿40分的未必能完成8次封阻，能完成8次封阻的基本又不具備外線投射能力。雲班耶馬倒好，三樣東西直接打包帶走。而且他才22歲！

現在已經不能簡單用攻防一體來形容雲班耶馬了。因為其他球星可能只是在某一個回合影響比賽，而雲班耶馬站在場上，對手從三分線往裏走的每一步，都得考慮他的存在。

如果馬刺本賽季真能打進聯盟前三，而雲班耶馬又能保持健康，MVP還有什麼理由不把他放在最前面討論？現在唯一的問題是，其他29支球隊究竟該怎麼防他？

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