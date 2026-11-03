NBA｜雷霆明年2月高掛韋斯保克球衣　奧克拉荷馬永遠的0號

【NBA】雷霆宣布將在明年2月7日主場對紐約人的比賽中，正式高掛韋斯保克（Russell Westbrook）的0號球衣。官方只用了兩個詞：「0 Forever（0號永恆）」。對於今年休賽期剛剛宣布退役的韋斯保克來說，這無疑是職業生涯最好的禮物之一。



2008年，韋斯保克以首輪第4順位進入NBA，恰好趕上球隊搬遷至奧克拉荷馬。從20歲的毛頭小子，到叱咤聯盟的超級巨星，他將職業生涯最好的11年全部留給了這裏。

韋斯保克效力雷霆長達11年。（Getty Images）

2008年至2019年，韋斯保克為雷霆出戰821場常規賽，場均貢獻23分7籃板8.4助攻1.8偷波，累計得到18859分、5760籃板、6897助攻和1442偷波，還有138次三雙！他的出場數、得分、籃板、助攻、偷波等多項數據，均位居雷霆隊史第一。

球隊戰績同樣拿得出手。韋斯保克效力的11個賽季，雷霆9次打進季後賽、4次闖進西岸決賽，2012年更是與杜蘭特（Kevin Durant）、夏登（James Harden）一起殺進總決賽。雖然最終不敵熱火三巨頭，但那支年輕的雷霆，承載着無數球迷的青春。

個人榮譽方面，韋斯保克在雷霆期間8次入選明星賽、8次入選最佳陣容，其中包括2次最佳陣容一隊，此外還有2次得分王、2次明星賽MVP，以及最具分量的2017年常規賽MVP。

尤其是2016年杜蘭特離開後，韋斯保克選擇堅守奧城。2016/17賽季，他場均轟下31.6分10.7籃板10.4助攻，單賽季42次三雙，成為繼「大O」奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson）之後，NBA歷史上第二位單賽季場均三雙的球員。隨後兩個賽季，他又連續完成場均三雙的壯舉，連續三個賽季場均三雙，放到今天依然相當震撼。

杜蘭特（左）與韋斯保克（右）效力雷霆時期。（Getty Images）

2019年離開雷霆後，韋斯保克輾轉多支球隊，職業生涯後期也遭遇了不少質疑。但無論外界如何評價他的打法，都無法否認他為奧城付出的一切。正如雷霆總經理Sam Presti所說，奧克拉荷馬人民早已將韋斯保克視為自家人。

得知球衣即將退役，韋斯保克也感慨萬分。他表示，能夠讓自己的球衣高懸於球館上空，是莫大的榮幸，過去所有的汗水與付出終於得到了迴響。

韋斯保克終究沒能以球員身份為雷霆帶來總冠軍，但這絲毫不影響他在奧城球迷心中的地位。從當年的雷霆三少，到杜蘭特離開後的獨孤英雄，再到如今的傳奇退役，韋斯保克把自己最熱血、最瘋狂的年華都留在了這裏。

從此，雷霆的0號將永遠屬於韋斯保克！

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