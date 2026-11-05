NBA｜普辛基斯長休傳勇士已停發薪　尋求處理2000萬年薪合約

【NBA】勇士和普辛基斯（Kristaps Porzingis）之間的合作，如今已經變成了一場相當尷尬的拉鋸戰。原本被寄予厚望的內線補強，現在卻成了球隊急於處理的合同負擔。更有意思的是，勇士目前甚至已經不再向他支付薪水。



據名記Shams報道，勇士目前沒有向普辛基斯支付本賽季2000萬美元的薪水，球隊認定他目前「沒有提供應有的服務」。

勇士中鋒普辛基斯（右）。（Getty Images）

普辛基斯的健康問題已經持續了很長時間。此前效力塞爾特人期間，他就曾受到不明健康問題困擾，並確診患有體位性心動過速綜合徵（POTS）。這種疾病可能導致站立時心率異常加快，也讓他的身體狀態和出勤情況長期受到影響。

今年交易截止日前，勇士從鷹隊得到普辛基斯，本來希望為居里（Stephen Curry）的爭冠窗口再添一塊拼圖。但加盟之後，他僅代表勇士出戰15場比賽，便再次因為健康問題缺席。

進入新賽季，情況更加糟糕。普辛基斯沒有隨隊參加夏威夷訓練營，也缺席了全部季前賽。隨後無限期缺陣。更令人意外的是，他一度沒有出現在球隊的日常活動中，直到10月14日才返回訓練基地，與管理層和醫療團隊會面。

此後，勇士又表示普辛基斯短期內不會隨隊，需要繼續尋找解決健康問題的辦法。球員本人也透露，自己一直在與醫生和專家合作，希望弄清楚身體究竟出了什麼問題。

但現在，事情已經不只是能不能打球的問題了。Shams最新透露，即使勇士目前沒有向普辛基斯支付薪水，球隊依然可以在交易截止日前的任何時間交易他的合同。金州方面將繼續窮盡各種交易途徑，尋找處理這份合同的辦法。

與此同時，普辛基斯本人已經傾向於結束自己的NBA生涯。這也就不難理解勇士目前的處境了。普辛基斯不在球隊效力，勇士以他沒有提供服務為由暫停支付薪水，同時還可以繼續尋找交易下家。可如果他突然決定恢復訓練、重新歸隊，薪水支付和合同處理的問題勢必變得更加複雜。

我要是勇士，我現在恐怕最不希望看到的就是普辛基斯突然宣佈自己身體恢復、準備回來打球。球隊當初花費不小代價引進他，是希望他幫助居里爭冠，而不是如今每隔一段時間就要面對一輪新的健康和合同問題。

普辛基斯的合同為兩年4000萬美元，本賽季薪水2000萬美元，下一賽季的2000萬美元中只有300萬美元得到保障。勇士現在最想做的，顯然是盡快找到願意接手這份合同的球隊。

只是，一邊是球隊想交易，一邊是球員已經傾向退`役，這筆交易究竟還能找到怎樣的出路？

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