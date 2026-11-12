NBA｜38歲居里今季場均28分鐘轟30分　效率超越10年前MVP賽季

【NBA】Basketball Forever曬出了居里（Stephen Curry）2015/16賽季與本賽季的數據對比，結果相當誇張。



2015/16賽季，居里場均30.1分，投籃命中率50.4%，三分命中率45.3%，罰球命中率90.8%，場均出戰34.2分鐘。

勇士球星居里2015／16賽季率領勇士打出73勝9負的歷史最佳常規賽戰績。（Getty Images）

而本賽季，已經38歲的居里場均30.6分，投籃命中率50.3%，三分命中率45.7%，罰球命中率98.7%，場均只打28.6分鐘。

要知道，2016年的居里究竟有多瘋狂？那個賽季，他率領勇士打出73勝9負的歷史最佳常規賽戰績，個人命中402記三分，成為NBA歷史首位單賽季投進400記三分的球員，還包攬得分王、偷波王，最終成為歷史上第一位全票MVP。

那一年，居里幾乎重新定義了籃球，超遠三分信手拈來，對陣雷霆的超遠三分絕殺更是成為NBA經典畫面。誰能想到，10年過去了，38歲的居里還能如此瘋狂？

本賽季打魔術，他全場19投13中，三分10中5，狂砍41分6籃板6助攻，幫助勇士加時取勝。緊接着面對鵜鶘，他又僅用20分鐘左右便拿下25分5籃板，三分7投4中，早早打卡下班。

勇士球星居里對陣魔術狂砍41分6籃板6助攻。（Reuters）

雖然居里新賽季目前只打了9場比賽，但他交出的效率實在驚人。場均少打5.6分鐘，得分反而更高，三分、罰球命中率甚至超過巔峰賽季。2016年的居里已經足夠不可思議，沒想到2026年的居里，竟然還能拿出這樣的表現。（按：今日對陣火箭，居里迎來開季第10場比賽，首節僅出場5分鐘即傷停離場）

別人38歲想着怎麼延長職業生涯，居里38歲還能有機會和自己的全票MVP賽季較勁！

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