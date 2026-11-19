NBA｜勒邦占士肖像遭AI盜用替博彩APP宣傳 落注廣告破百萬瀏覽
撰文：中天新聞網
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76人球星勒邦占士（LeBron James）最近起訴了一款AI運動博彩應用程式開發商，聲稱侵犯了他的肖像權和商標權。
根據勒邦占士律師提出的訴狀，這款命名為「Bron」的應用程式，複製生成勒邦占士的肖像與聲音製作廣告，讓他穿著印有「Bron」字樣與23號球衣，身上紋身也完全複製，內容涉及NBA球員下注行為，嚴重誤導大眾，直接違反聯盟禁賭規定，請求法院禁止廠商使用76人球星名字、放棄他們的違法營收，並要求符合市場價值的賠償。
勒邦占士團隊強調，已與預測市場平台Polymarket簽訂了獨家代言合約，通常能從這類代言合約獲得數千萬美元報酬，由於該廠商雖撤下廣告，但在此之前，該廣告已被瀏覽了約百萬次，嚴重侵害他的商業權益與個人聲譽。
該應用程式開發商PlayVision Inc.位於加州，由行政總裁Anish Gupta和技術總監Marc Zoghby於2025年推出，並獲得了創業加速器Y Combinator的支持，旨在利用AI分析比賽和訓練影像，為球隊和球迷提供服務。
而受害者並非勒邦占士一人，包括湖人球星當錫（Luka Doncic）、熱火球星艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）與騎士球星米曹（Donovan Mitchell）等人均遭該應用程式盜用肖像，引發各界對AI換臉技術濫用的廣泛關注。
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