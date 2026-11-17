【NBA】36歲的K湯臣（Klay Thompson），居然在熱火打出了職業生涯最好的開季三分表現！



今天，熱火128：110大勝火箭，K湯臣後備出戰22分鐘，10投5中，三分8中5，罰球2中2，拿到17分2助攻1封阻，正負值+13。

熱火射手K湯臣本場對陣熱火攻下17分2助攻1封阻。（Reuters）

本場比賽之前，K湯臣本賽季前12場已經命中48球三分，刷新個人職業生涯同期新高。今天又投入5球，前13場累計命中53球三分，繼續刷新個人生涯同期紀錄！

而且根據NBA轉播畫面顯示，K湯臣本賽季的三分命中總數已經升至聯盟第二，僅次於當錫（ Luka Doncic）！當錫是出手160次，命中65球，而K湯臣則是122次出手命中53球。

說實話，前兩年在獨行俠時不時看到K湯臣表現不佳的動態，加上休賽期是買斷離隊，我個人並不是很看好K湯臣，感覺他可能也只能延續上賽季的那種表現。結果36歲的K湯臣狠狠打臉我的預測，前些天還有過絕殺三分的經典時刻。

K湯臣回春，除了投籃狀態回來之外，熱火也是真找到了適合他的使用方式。這些年K湯臣受到的質疑不少。投籃不穩定、橫移速度下降、防守跟不上，曾經那個攻防一體的頂級3D，確實已經回不來了。

但現在回頭看，K湯臣的問題可能不完全是能力下降，而是他的身體已經不適合承擔以前那麼多的任務了。

熱火射手K湯臣。（Reuters）

內線有艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）和艾迪巴約（Bam Adebayo）兩位明星賽隊友吸引大量防守注意力，對手需要收縮防線，而K湯臣最喜歡的，就是這種能夠通過隊友牽制獲得出手機會的比賽環境。

當然，K湯臣也不是傻等著，他依然需要大量跑動。只不過現在的進攻體系能讓他更多地按照自己熟悉的節奏去打球，而不是頻繁承擔不擅長的持球任務。這就不得不說史普斯查（Erik Spoelstra）了。熱火願意給K湯臣時間找狀態，也願意為他安排合適的戰術。

我一直覺得，對現在的K湯臣來說，根本沒必要追求回到巔峰。如果他還能保持當年七成左右的進攻威脅，同時不用承擔太重的防守任務，那對熱火來說就已經非常超值了。熱火需要的本來也不是一個場均25分的K湯臣，而是一個能夠連續命中三分、把對手防線拉開的射手。

36歲，經歷過兩次足以毀掉職業生涯的重大傷病，還能在NBA刷新自己的開季三分紀錄，甚至排到聯盟第二，這就是歷史級射手的底蘊。

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