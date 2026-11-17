【NBA】勇士現在到底有多依賴居里（Stephen Curry）？看看最近三場比賽，答案已經很清楚了。此前勇士豪取8連勝，一度讓人覺得這支球隊又找回了競爭力，結果居里一受傷，勇士直接遭遇三連敗。先是108：115不敵火箭，隨後85：123慘敗馬刺38分，今天又作客以94：115輸給塘鵝21分。



三場比賽合計淨負66分，最近兩場更是輸了整整59分！尤其是今天這場比賽，輸得實在太離譜了。塘鵝賽前已經遭遇6連敗，結果碰上勇士，開場直接轟出一波21：0，首節就建立24分領先優勢。卡爾（Steve Kerr）連續叫暫停也沒有任何效果，勇士全隊彷彿突然不會打籃球了。

勇士舊將普爾。（Reuters）

搞笑的是，就在一周前，居里帶領勇士138：87狂勝塘鵝51分，結果僅僅過了7天，同樣兩支球隊再次交手，勇士竟然反過來輸了21分。一來一回，足足72分的差距！

我是真的沒想到，居里缺陣能夠讓勇士發生這麼大的變化。此前的連勝期間，勇士擊敗過金塊、木狼、湖人、太陽等球隊，對手實力並不弱。那時候大家還覺得，勇士這批年輕人逐漸成長起來了，陣容深度也不錯，就算占美畢拿（Jimmy Butler）等人受傷，球隊依然能夠保持競爭力。

結果現在再看，所謂的陣容深度，很大程度上都是居里撐起來的。居里在場時，對方必須時刻提防他的三分，甚至還沒過半場就得安排人盯防。這樣一來，其他隊友才能得到更多空間，球隊的傳球切入體系也才能真正運轉起來。

居里一不在，對方防守根本不用那麼緊張。勇士其他球員自己創造機會的能力又有限，原本流暢的進攻瞬間變得磕磕絆絆。就像蘭德保（Yaxel Lendeborg）前兩場打馬刺，居里提前確定缺席，沒了他吸引火力，蘭德保在開季發揮出色後頭一次成了對方第一號防守對象後就徹底迷失，13中1，拿下3分7板，雖然這不是常態，但多少也能佐證「居里引力」的說法。

勇士新秀蘭德保近幾場表現低迷。（Reuters）

更讓人無語的是，進攻打不出來也就算了，防守居然跟着一起崩盤。以前總有人拿居里的防守說事，現在他不打了，勇士反倒誰都防不住了。至於祖蒙特格連（Draymond Green），平時和居里的配合確實非常默契，但沒有居里吸引防守，他在進攻端的作用也明顯縮水。卡爾的傳切體系再怎麼精妙，也需要有人能夠真正改變對手的防守陣型。

當然，勇士現在不只有居里一個傷員，占美畢拿、穆迪（Moses Moody）等人同樣缺陣。但連勝期間這些問題就已經存在，居里突然倒下之後，球隊卻像被直接拔掉了電源。勇士現在的問題不是少了一個場均二十多分的得分手，而是少了整個進攻體系最重要的發動機。

這哪是什麼勇士體系成就居里？明明就是居里一直在撐着勇士體系！

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