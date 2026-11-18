【籃球】居里（Stephen Curry）可能真的要進入職業生涯倒計時了。



近日，居里在接受ESPN專訪時談到了自己的未來。他坦言，剛剛與勇士簽下的這份合同，有可能是倒數第二份最後一份合同，甚至很可能就是自己職業生涯的最後一份合同。不過居里也給自己留了餘地：

也許我會給自己一個驚喜，想要繼續打下去。

今年夏天，居里與勇士達成了一份2年1.16億美元的提前續約合同，加上原本的合同，他目前還有三個賽季的保障安排，合同將持續到2029年夏天，其中2028/29賽季包含球員選項。

居里在巴黎奧運會男籃決賽以出色表現助美國隊取得金牌。（Reuters）

這意味着，如果居里履行完這份合同，他的NBA生涯將來到第20個賽季。屆時他也將年滿41歲，能夠在這個年紀依然保持競爭力，本身就是一件相當了不起的事情。

而這也讓2028年洛杉磯奧運會有了更多想象空間。2024年巴黎奧運會是居里第一次參加奧運會，他在準決賽和決賽連續奉獻神奇表現，尤其是決賽最後時刻連續命中三分，幫助美國男籃奪得金牌。那幾記三分也成為巴黎奧運會最經典的畫面之一。

2028年奧運會將在洛杉磯舉行，屆時居里將年滿40歲。此前他曾表示，自己參加下一屆奧運會的可能性不大，但也沒有完全關上大門，之後還表示屆時再看。

如果能夠再次代表美國男籃出戰，在家鄉球迷面前完成奧運謝幕，對於居里來說無疑會是一個非常有意義的結局。

從2009年進入NBA，到2028年可能迎來生涯最後一次奧運之旅，再到2029年合同結束，屬於居里的時代或許真的進入了最後幾年。

希望時間能走得慢一點，至少再讓我們多看幾年那個改變籃球比賽的男人。

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