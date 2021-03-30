【NBA】D格連壓哨「logo shot」　笑言一出手便知有沒有（有片）

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-03-30 19:34

勇士今日有史提芬居里（Stephen Curry）回歸，這名球星隨即交出高效率表現，貢獻32分下率隊以116：102擊敗公牛。 是日賽事出現一「logo shot」炒起氣氛，惟出手的不是遠程炮居里，卻的不是擅長投射的D格連（Draymond Green）。

史提芬居里因尾椎挫傷連休5場，勇士僅錄1勝4敗，惟今日「大佬」回歸球隊隨即回魂。

史提芬居里因尾椎挫傷連休5場,回歸隨即交出32分。(Getty Images)

「咖哩仔」復出首戰即轟入6個三分球，24投11中下攻入全隊最高的32分，另計6助攻和5籃板，他的全能表現亦感染隊友。安祖韋堅斯（Andrew Wiggins）貢獻21分、5助攻和3籃板，奧比（Kelly Oubre Jr.）亦有有18分、11籃板進帳。

【NBA各項三分球紀錄】（按圖進入）

+ 6 + 6 + 6

D格連今日交出11分、9個助攻。（Getty Images)

不過說到今場最令人驚喜的非D格連莫屬。這名前鋒經常遭外界批評得分力低亦「神經質」，日前對戰鷹隊全場0分0出手的數據更徹底讓球迷憤怒。不過這名球員在其餘的效能，卻有非常穩定貢獻，今日他亦交出9個助攻。然而在今日比賽第2節，D格連在中圈附近接過隊友傳球，在進攻時間快結束之際，他倉促出手並命中，這球遠程「壓哨」命中讓隊友驚呼不已。

這個logoshot有點幸運成份。(網上圖片）

賽後問到這球「罕有三分」，D格連直言一出手就知有沒有：「一出手時我就感覺會命中；這球出手後我真的感覺很好，心想這球應到籃框附近，然後就進了。」

D格連「罕有三分」，K湯臣也跳起來：

NBA三分榜排名，命中率最高竟然是⋯⋯（按圖放大）：