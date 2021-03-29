【NBA】湖人解決雙星缺陣方案　簽入杜蒙特應急　衛冕前景仍是謎

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-03-29 14:16

屋漏偏逢連夜雨，踏入2021年的湖人有如頭頭碰着黑。先有安東尼戴維斯（Anthony Davis）受傷缺陣，及後勒邦占士（LeBron James）也因腳踝扭傷高掛免戰牌。湖人一次失去兩大球星，不得不啟動補強方案，並在今日宣布簽入28歲的杜蒙特（Andre Drummond），應付燃眉之急。

湖人於上周的交易截止日空手而回，惟在買斷市場裏卻有收穫。湖人宣布簽入兩屆明星賽中鋒杜蒙特，惟此交易是為霸業舖路，還是只為「頭痛醫頭腳痛醫腳」的救急方案？

湖人今日宣布簽入28歲的杜蒙特。（官方Facebook）

杜蒙特在活塞出道，履歷中包括兩次入選明星賽、4次榮登籃板王，惟一直與聯盟2、1隊無緣，季後賽的經驗只有兩次更是遭橫掃出局。

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杜蒙特在活塞出道，履歷中包括兩次入選明星賽、4次榮登籃板王。（Getty Images）

作為現今球壇其中僅存的傳統中鋒，杜蒙特的最大賣點當然是籃板能力，本賽為騎士上陣的25場賽事，他場均出場28.9分鐘能斬獲13.4籃板，此能力的確可紓緩一下馬克加素（Marc Gasol）及哈勞（Montrezl Harrell）的內線壓力。

湖人一次失去兩大球星安東尼戴維斯（Anthony Davis）、勒邦占士（LeBron James），不得不啟動補強方案。（Getty Images）

缺乏投射能力的杜蒙特進攻板斧亦不多，沒有馬克加素的三分突擊，也沒有戴維斯的背籃攻力，看來還得靠球隊組織者穿針引線。然而杜蒙特的功效就如去季的侯活及麥基，已非明星賽成員水準又欠缺投射能力，但好歹有體型、經驗值也不低，為湖人中鋒位置上提供多一選擇，也算是「好過冇」的方案。

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