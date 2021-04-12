【NBA】遭馬刺0.5秒絕殺　獨行俠當錫嬲到：我無嘢好講

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-04-12 16:07

NBA獨行俠今日面對馬刺，縱使隊內雙星普辛基斯（Kristaps Porzingis）與當錫（Luka Doncic）合轟60分，但對手後衛迪洛桑（DeMar DeRozan）在完場前0.5秒施展絕殺，馬刺終作客以119：117險勝，近期5連敗終止。

「sjafkdasnvnksdfkljaesjf」，馬刺小編賽後在官方Twitter激動得打出這段亂碼，可想言之此場戰情扣人心弦。

馬刺作客以119：117險勝獨行俠。(Getty Images)

開局馬刺先拔頭籌，梅利（Dejounte Murray）拿下的9分助球隊17：11領先。不過獨行俠迅速調整過來，一段9：0攻勢加上中鋒普辛基斯單節的13分，兩隊首節平手。其後雙方互有領先，惟普辛基斯攻守表現繼續強悍，半場已錄20分、10籃板「雙雙」獨行俠以3分優秀返回更衣室。

迪洛桑出戰34分鐘，得到33分、5籃板及8助攻。(Getty Images)

易邊後戰情變得更緊湊，先有馬刺梅利、迪洛桑、戴歷韋特（Derrick White）6分鐘內爆發合轟24分，助球隊7分領先。獨行俠當然隨即反撲，雙星普辛基斯與當錫內外攻擊，一段13：3的攻勢迅速後獨行俠已取回優勢。第4節未幾馬刺順利「反cup」，但此氣勢遭獨行俠的窮追猛打變得斷斷續續，在賽事最後1分26秒獨行俠追近1分差距。

普辛基斯得到31分、15個籃板，但也無補於事。（美聯社）

尾段馬刺投籃不中，被對手史密夫（Finney Smith）搶到前場籃板，接過球的當錫突破起手命中，最後19.8秒兩隊戰至116平。還以為賽事即將進入加時階段，馬刺迪洛桑在餘下7秒三分線對出起動，切入後一「step back」至K角位起手命中，最後0.5秒絕殺獨行俠。

迪洛桑在最後0.5秒絕殺獨行俠。（美聯社）

馬刺迪洛桑的精彩演出：

「我很失望，沒有別的想說」，賽後獨行俠當錫相當氣憤，與馬刺一眾對比甚大。除了官方小編興奮得以亂碼出帖，隨後許久未露面的名宿真路比利（Manu Ginóbili）也以「Dhehejrjtkfueheheufiwjwjrhd!!」回應，非常有趣。

馬刺小編賽後在官方Twitter激動得打出這段亂碼，名宿真路比利跟着回應。（網上圖片）

真路比利的退休生活（按圖放大）：

+ 9 + 9 + 9

迪洛桑今日出戰34分鐘，得到33分、5籃板及8助攻。教練普波域治（Gregg Popovich）也大讚迪洛桑為球隊的關鍵先生：「他很喜歡擔當得分和終結手的角色，就跟所有人一樣，他生涯會射失一些關鍵球，但也命中了一些絕殺球；今天他再次承擔此責任，就像棒球的打擊手一樣。」

賽後獨行俠當錫相當氣憤。(Getty Images)

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