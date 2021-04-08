【NBA】冀以低排名換好選秀權　火箭總經理：打得越爛越好！

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-04-08 14:15

火箭由NBA開季至今有如「一病不起」，先有兩大球星內訌接而離隊，後有戰績一落千丈。 無論球員或球迷面對此況均感消極，不過球隊總經理史東（Rafael Stone）卻有另一番睇法。

火箭開季隨即送走夏登（James Harden）及韋斯保克（Russell Westbrook），球隊隨即換血送舊迎新。

目前火箭戰績是14勝37負，排西岸尾二。（美聯社）

球隊總經理史東日前在一節目中也承認都當今火箭進入重建階段：「我們一直都是交易市場極具侵略性的球隊之一，但不能操之過急，事情要一件一件來。顯然我們要以聰明的方式重建。」

球隊總經理史東（左）認為送走夏登及韋斯保克後，球隊進入重建期。（Getty Images）

火箭總經理：以「聰明方式」重建球隊

究竟何謂「聰明」？史東認為，任何方法以最短時間換來最大效益就是對了，包括最令球迷無癮的「擺爛打法」。「以前那支衝冠的火箭，並不是在一、兩天組成的，全隊都明白這個事實，我們也不準備花10年時間重建。對我來說，擺爛就是越爛越好，那就代表將得到更高排名的選秀權。」

禾爾（John Wall）獨轟31分、7次助攻。（美聯社）

不過在史東此番話說畢未幾，火箭就在今日的賽事中102：93爆冷擊敗獨行俠。主力禾爾（John Wall）獨轟31分、7次助攻，另外還貢獻4次搶截，隊友活特（Christian Wood）也拿下22分、10個籃板的「雙雙」。

NBA今日賽果（按圖睇比數）：

+ 2 + 2 + 2

獨行俠當錫今日貢獻23分、9籃板及7助攻亦徒勞無功。（美聯社）

若史東決心讓球隊「擺爛」，此成績並未「合格」，目前火箭戰績是14勝37負，排西岸尾二，看來球隊要加把勁追趕包尾「殊榮」。