【NBA】基斯保羅為球隊勝率保證　「食腦」生涯只差冠軍

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-04-09 17:35

就像高比拜仁（Kobe Bryant）的名句：Love me or hate me, it's one or the other. Always has been. （人們對我好惡分明，非黑即白，一向如此。）NBA不乏具爭議性的球員，基斯保羅（Chris Paul）就是讓人又愛又恨的一個。

一方面被評為籃球智商高、「食腦」、中距離準，另一方面，基斯保羅卻又被批評多小動作、打波狡猾。但近日美國媒體統計近年基斯保羅加盟球隊前後的勝率，發現有趣的數字。

35歲的基斯保羅到不同球隊都能將勝率提升。（Getty Images）

從黃蜂走到太陽，基斯保羅曾披過五件球衣，五隊的勝率都各自有所提升，例如黃蜂由22%提升至46.3%、原來39%勝率的快艇提升至60.8%、火箭由原來已經高達67.1%的勝率提升到79.3%，更刷新隊史紀錄。期後雷霆也從59.8%提升至61.1%，到現在的太陽隊，也從46.6%提至到72%。

基斯保羅不打體力波，但卻相當「食腦」。（Getty Images）

從數據看基斯保羅走到那一隊，該隊的勝率都有明顯的提升，加上其控球後衛的角色，可見在球隊中的最大的化學作用就是控場、組織和造就隊友。即使已經35歲，也沒有像占士（LeBron James）般的身體素質，仍能靠「食腦」助球隊取得勝利，難怪連占士都給予基斯保羅「控衛之神」這一評價。

基斯保羅征戰16個賽季，生涯場均18.4分、9.4助攻、2.2偷波、4.5籃板，但比起打體能波，基斯保羅更偏好從看清形勢、策略，再製造機會，嚴密的防守和擋拆，著重細節讓他所在球隊即便體能不及對手，也有方法取得勝利。

直到現在得分能力仍沒有退步。（Getty Images）

雖然勝率提升，但仍差一個冠軍。（Getty Images）

不管是戰術運用、遊走在犯規與否之間的灰色地帶，還是適時搧動球證執法，都算是基斯保羅「食腦」的表現，讓對手相對頭痛。相反，擁有小聰明也一樣讓基斯保羅無力的就是雖然勝率高企，卻暫時缺了一個證明，因為「臨門一腳」只差一點點無緣冠軍，在冠軍路中停濟不前。

擅長組織，也善用隊友。（Getty Images）

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