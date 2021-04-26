【NBA】巫師20年來首次8連勝　有望追趕季後賽列車？

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-04-26 16:33

NBA進入倒數階段，各支中下游球隊為着季後賽席位奮力追逐，當中有巫師。 這支開季表現強差人意的球隊近期回勇，在今日119：110擊敗騎士後，巫師錄得8連勝，來到東岸第10位置，暫有參與季後賽附加賽的資格。

兩個月前，巫師有如烏雲蓋頂，無論比爾（Bradley Beal）攻入幾多次的30+，球隊仍然落敗，那時候他們錄5勝15敗，僅僅比榜尾活塞好。惟踏入4月巫師改頭換面，自一挫西岸「一哥」爵士後連勝不斷。

巫師119：110擊敗騎士後，錄得8連勝。（美聯社）

今日主場迎對騎士，巫師確實吃盡苦頭。騎士中鋒J阿倫（Jarrett Allen）34分鐘，拿到27分12籃板，其中7個更是進攻籃板，是主隊比分多次落後的主因。

巫師8場連勝，贏過邊幾隊？（按圖放大）

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主場迎對騎士，巫師今仗打得並不輕鬆，經常出現埋身肉搏的畫面。（美聯社）

3節完結巫師87：93落後，惟此卻激發了主隊球員求勝心，第4節狂攻下以32：17攻勢一挫騎士元氣，取下最終勝利，以東岸第10位暫有參與附加賽的資格。

常規賽第7至10名球隊，將需在附加賽爭奪兩席季後賽資格。 1）常規賽第7及第8名對賽（a），勝方直接獲得第7名資格入季後賽。 2）常規賽第9及第10名對賽（b），負方直接淘汰。 3）b賽勝方與a賽負方對戰，爭奪最後一名季後賽資格。

值得一提，比爾在這場比賽展現出拼勁，上陣38分鐘拿到全場最高的33分，最後時刻更一度抽筋，但亦繼續作賽助球隊奏凱。惟這名巫師主力賽後透露，小腿抽筋後仍感不適：「小腿感覺很緊，而亦有疼痛，也許要到明天早上再看看是否帶傷。」

比爾最後時刻更一度抽筋，其後表示小腿有疼痛跡象。（美聯社）

巫師今日延續連勝步伐，並已錄得8連勝，距離隊史最長的9連勝也就差了一場，惟未來兩場將對陣馬刺和湖人，挑戰紀錄有點難度。不過據統計，巫師對上一次8連勝已要追溯自2001年，那時候憑着復出的米高佐敦帶領，球隊於12月旗開得勝。

NBA三分榜排名 命中率最高竟然是⋯⋯（按圖放大）：