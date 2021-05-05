【大專籃球】港大女將馬丹琪只想爭一口氣　妹妹馬丹鳳成最大後盾

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-05-05 18:36

「幸好沒有聽到過：『你阿妹咁勁，你咁渣』的說話」，港大球員馬丹琪笑說。 有一個身高1.85米、身兼港隊和甲組球員身份的妹妹馬丹鳳，有什麼感覺？就是除了勤力，她知道自己別無他法。

香港大學在周六（1日）季軍戰對上中文大學，馬丹鳳作為全隊的攻守重心自然在停錶和烈日下有點不勝負荷。舊漢華隊友羅家誼、鄧詠恩全力支援，家姐馬丹琪也無懼對手的身高優勢完成快攻，但最後仍以46：73不敵中大。

【大專籃球】中大城大烈日下季軍賽大勝 大專盃閉門作賽刺激不減

馬丹琪很想爭一口氣。（張倩儀攝）

【大專盃女子組季軍戰】

馬丹琪直言，「和她（馬丹鳳）一隊，反而會更緊張」。自成為隊友，馬丹鳳自然會想家姐表現更好，除了不斷給予信心和鼓勵，更多的是情緒和指導。

從中華基督教會銘基書院畢業的馬丹琪，不像妹妹有從港隊、甲組和學界四大賽吸收的經驗，籃球場上的表現自然比較稚嫩，也較不穩定。「有時我turnover、射失或者要進的球不進，她都會忟我，要我醒目一點，要我有信心，但每場都好像做得不太好。」擔心妹妹失望，馬丹琪很用力想要做好。

身高1.6米加上瘦小的身軀，也不會安份的留在外圍，反而不停入內線「瞓身」衝搶，將機會交給隊友，無私和拼搏的確可讓人眼前一亮。馬丹琪解釋說：「我不想輸，但自己不高又不快，除了防守和勤力，我沒有其他方法。」接着，看了在旁邊拉筋的馬丹鳳一眼，笑說：「我常想：明明是同一個媽媽，為什麼她這麼高，我這麼矮？」

馬丹琪笑說雖然自己有練射波，但還是很不穩定。（張倩儀攝）

兩姐妹成為隊友，也是大家的扶持。（張倩儀攝）

最支持自己的就是她

從小已經高自己半個頭，現在更不止，讓不少人都傻傻分不清誰是姐姐，「大家都很愕然身高差這麼多，常問我：你是妹妹？」生活上，馬丹琪是一個懂照顧人的家姐；籃球場上，馬丹鳳更像是Carry她的「姐姐」。

因為身高和經驗累積，妹妹馬丹鳳的籃球路一直向上，馬丹琪自己卻好像一直沒有起色。9歲開始跳舞，一星期練舞三天、練球兩天，還要兼顧學業。當年因為沒有時間去追韓星，憶起小時候跟跳舞朋友沒有共同話題，也記得每一天都是肌肉酸痛，「家人想我在籃球和跳舞之間選擇跳舞，因為多考幾級就可以做跳舞老師。」但她毅然選擇籃球，就算家人不支持，也會去修頓看妹妹的學界，自己打籃球好像從來不被看好。

馬丹琪和羅家誼完成代表港大的最後一場大專賽。（張倩儀攝）

「爭一口氣，我一直都很想。」馬丹琪認真地說。

矮小不適合打籃球、打球沒前途，身邊的人都不看好時，只有馬丹鳳一人支持和相伴：「她說：『不要管別人怎麼說，怎麼想，做自己愛做的事。』」雖然妹妹常常嫌自己不夠醒目，不夠自信，但她知道這是為了讓自己變得更好。

馬丹琪決意做好每一球，不讓妹妹失望。（張倩儀攝）

想打甲組爭一口氣

完成代表港大的最後一場，也開始在甲組球隊安青跟操，朝這「一口氣」愈來愈近。

她笑說自己會一直進步，畢竟球技、角色和妹妹截然不同，所以並沒有比較，只想在籃球路愈走愈遠，「雖然我有練射波，但穩定性還是不足；我有做Gym，但仍是那麼瘦，至少不再是『紙片人』，我追緊，追緊。」馬丹琪或許從來沒有要贏妹妹，只是想贏得大家的認同。

馬丹鳳是最支持馬丹琪堅持打籃球的人。（張倩儀攝）

大專盃女子組決賽精彩時刻（按圖放大）：

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大專盃男子決賽精彩時刻：（按圖放大）