【大專籃球】中大由Underdog到亞軍　韓天次畢業冀勿忘籃球初心

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-05-04 15:45

誰不愛贏，又有誰想輸？ 最後一場大專賽完場，即將畢業的韓天次拿波衫衣角擦臉，不過他說自己沒有哭，因為這叫「抵輸」。 中文大學無力將優勢帶到最後，在浸會大學的牽制下以67：79落敗。

天次在下半場被浸大張延隆和龍子傑輪流「招呼」，被防守得接球都有難度，球權大多落在區浩軒、蕭瑋耀等師弟身上，但「埋籃」後永遠都只差一點。上半場拉開的優勢到末段已經所剩無幾，更眼睜睜看着對手反超，最後12分不敵後來居上的浸大。

「對手調整好，自己打得錯，連我都覺得今場不應該贏。」只是今場不贏，天次再沒有機會贏一個大專冠軍，中大五年就用一個亞軍作結。

雖然只得亞軍，但已經是超額完成。（張倩儀攝）

天次被對手全力「招呼」。（張倩儀攝）

男籃第一次勁過女籃

「遺憾一定有，但中大上一次入決賽已經是92、93年，大家都笑說男籃第一次勁過女籃⋯⋯」天次笑說。

多年來中大都沒有一個必勝人腳組合，但卻很懂得用拼搏「搭夠」，由Underdog到2018年打入四強，直到今年的決賽，也算是吐氣揚眉。

不要忘記有籃球才有現在自己。（張倩儀攝）

大專盃男子決賽精彩時刻：（按圖放大）

+ 25 + 25 + 25

大專的純粹

「其實我挺enjoy被人看低，2018年對手才算不敢再小看我們，今年沒有人想過我們會贏City（城大），我自己都沒有想過。」被小看，在不被看好的情況下贏球，天次直呼已經是超額完成，他不止沒有哭，感覺更像是鬆一口氣，「我最想中大可以保持頭四成績。」

即使不再是大學生，天次來季仍會效力甲一「升班馬」建龍飛馬。雖然一樣是球員，一樣打籃球，不同的是大專作為學生運動員的純粹。「成班人一齊讀書，球隊中沒有利益關係，不會說你合約多少錢，隊友之間是一個良性競爭。」為隊友的表現而感驕傲，上場只為了幫球隊贏球。

大專和甲一的不同在於打籃球的純粹。（張倩儀攝）

天次盼師弟可以傳承下去。（張倩儀攝）

「一直說球隊的事，說說自己吧。」我說。畢業生理應百感交雜，但他卻不停說着球隊。

「我嗎？時間真的過得很快，這樣就五年了。」他忽然分享一件事：「我最近訂制了一個iPhone Case，寫着『擇善固執』，我本來想寫『擇善固執，毋忘初心』⋯⋯」即將為人師表，人生踏入新階段最怕就是忘記初心，也許會害怕因為生活的壓力和籃球漸行漸遠：「要記住是什麼造就今年的我，是籃球。」