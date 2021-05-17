學界籃球改制　2023年起港九合併　張振興鬥男拔D1就有得睇！

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-05-17 20:12

香港學界賽事自去年起受制於疫情下，遲遲未能開賽，只有2020年底舉行的全港學界精英羽毛球賽能於近日上演。 然而藉着這年的「空窗期」，學體會就賽制及比賽管理討論改革空間，並在今日公布決議在2023年起部份賽事將把港島、九龍合併為一區作賽。

學界賽事的「新改革」主要圍繞籃球、羽毛球及排球三個項目，並於2023/24學年起，羽毛球（第一、第二組別）、籃球（第一、第二組別） 及排球（第二組別）的港島區、九龍區賽事將合併為一區比賽。

以往精英賽戲碼張振興伉儷書院大戰拔萃男書院，2023年起將先在學界上演。（資料圖片）

第三組別則維持不變，並根據學校數目分拆兩區或以上比賽。羽毛球將分別以24間及28間學校分配於第一組別及第二組別，而排球的第二組別將由約24間學校組成。

籃球學界改革懶人包：

+ 5 + 5 + 5

為人最熟悉的籃球學界亦有大改動，每年受注目的港島、九龍區學界D1決賽於2023學年起將不會上演，反之變成港九區D1決賽。換言之港島勁旅如男子組的張振興伉儷書院、桂華山與九龍區的拔萃男書院、英華書院將在學界上演精英賽前哨戰；港島區女子組如英華女學校、漢華中學則得在學界挑戰九龍的協恩中學。

值得一提，鑑於學體會決議整個合併於2026/27學年或以前完成，升降制亦有所改變，2027/28學年最終參賽數目如下：