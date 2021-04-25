【學界籃球】應屆DSE籃球仔女齊放電　疫情下無波打的絕望與盼望

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-04-25 15:00

學界？食得架？ 因疫情關係過去一年多不再如常，無可厚非這是世界面對的新常態，卻不可否認同學們的青春一點一點流逝。 轉眼間，又一屆中六生準備告別校園，揮別學界，DSE前一晚聽聽他們過去一年的心聲。

《Jumper》（下稱：針爬）在DSE前邀請六位準考生參加《最後の學界》的小比賽，分別是協恩中學的蔣思琪、拔萃男書院的林英喬、英華書院的周富謙、漢華中學的梁浠悠、張振興伉儷書院的 莊曜政和寶覺中學的潘頴雅。

友誼第一，比賽第二，勝負到最後大家幾乎忘得一乾二淨，從熱身遊戲到三打三，還有最後的寫「小籃球」留念環節，大家都認真對待。少有的打球機會、很久不見的對手，成功為滿臉壓力瘡、憂愁的學界仔女帶來充滿笑聲的一天。

多久沒有穿起代表學校的衣服？（黃舒慧攝）

小小的遊戲已經非常投入。（黃舒慧攝）

過去一年多，封場停練、備試、學界四大賽取消， 從希望到絕望，18歲未滿的他們，也學會思考籃球的意義和未來這回事。

針爬：過去兩年都沒有學界，如今大家又快畢業，有什麼感覺？

周富謙：「這兩年少打球但卻專注在其他事上，好像是讀書，想學更多其他範疇。發現籃球只是生活中的一部分，可以當成興趣，現在只希望可以進大學，現在只想到這一步。」

蔣思琪：「我很不同意他！因為當師姐可以有很多打球的經驗或是很好的回憶，我覺得我都想要。不管有沒有疫情，你都要讀書，不會因為疫情後才讀更多書⋯⋯（爆笑）Sorry。這兩年，我不斷給自己假希望，跟自己說是可以比賽的，會有學界、精英賽，中五我感受還沒有那麼深，但到中六完全「無波掂」真的是絕望。」

DSE前的半天，找回久違的快樂。（黃舒慧攝）

潘頴雅：「中學生涯只有6、7年，我們不能到長大後才想打學界、打籃球，這是我們青春要追的事。本來大家都是為了一個冠軍進發，一半就因為疫情停下，沒有波練人都很空虛，人生沒有了目標。」

林英喬：「我學會了看遠一點。我無論如何都沒有得打學界，所以就放眼將來，甲二、甲一，學界對我來說只是虛榮，贏完之後也只『得個桔』，不如看遠一點。」

他們就這是難得的組合，場內的敵人也可以場外的朋友。（黃舒慧攝）

莊耀政：「疫情初，和大家一樣很開心不用返學，多了很多私人時間，每天睡到十一點，才覺得這叫頹廢。每天開電腦聽老師講書，生活缺了一個目標，感覺原來什麼都不用「唔係咁好玩」，所有事都沒了的時候，原來自己都快畢業。」

梁浠悠：「本來以為不用練球、不用比賽自己會很開心，但想想最後一年的回憶都是用比賽作結，但今年最後的回憶就是努力讀書和DSE。」

快樂很簡單，就是一個球和沒有教科書的下午。（黃舒慧攝）

針爬：短短半天的「微型」學界賽，對你們來說是什麼？

莊耀政：「很新鮮，因為我們都沒有試過以這樣的組合聚在一起過，但在一起的時候發現可那麼好笑，原來我們不只有DSE，我們還可以玩。這一天不是很長時間，但是一個不錯的回憶。」

周富謙：「平時在球場上，你見到其他學校就會覺得是敵人，但這個機會讓我覺得，場上的敵人場外可以是好朋友。」

林英喬：「（潘頴雅）原來傻的，平時看你們打球以為很凶狠，原來傻傻的。」

要他有煞氣的拍一張。（黃舒慧攝）

最後還是笑笑的比較合適。（黃舒慧攝）

針爬：如果沒有疫情，你們想做到什麼？

梁浠悠：「我們漢華當然是想拿回冠軍，去年遺憾的輸了，想為師妹們重建江山，也為她們留下一點經驗。」

蔣思琪：「我沒有想冠不冠軍，但對每一個中六的人來說，想今年可以與由中一到中六的隊友可以同場打一場比賽，很唏噓。因為協恩每一年學界，不管實力，都會讓所有中六同場一次，給我們一個圓滿的結束。」

人生充滿制肘，就好像我們的三打三一樣。（黃舒慧攝）

+ 5 + 5 + 5

周富謙：「原本想出外比賽，全中（全國中學生運動會）、U16，因為以前很少出外的機會。」

莊耀政：「過去拿了精英賽冠軍後，很多人覺得張振興只是曇花一現，覺得從此沒有人接棒，我作為他們的師弟最希望可以證明自己和學校的能力。」

林英喬：「看開了，就算沒有疫情我都不能打（全中、學界），因為斷了手；有疫情那就『好』，我不能打大家都不能打。（引起眾人大笑：『好衰！！』）但很多謝疫情這段時間，我比以前更愛籃球，因為找到目標，更想打上甲一；以前覺得沒有學界、精英很慘，其實不是，因為將來還有很多事等着我們。」

潘頴雅：「和協恩一樣想爭冠軍，我們對了四年，但四年都是第二；在寶覺四年最想給自己一個交代，除了學界的三大賽都沒有入過四強。」

給自己和朋友的一句話。（黃舒慧攝）

寫滿心聲的小籃球。（黃舒慧攝）

針爬：學界生涯是……？

林英喬：「我是轉校生，剛好撞疫情所以只經歷這一年四大賽（學界、精英賽、邀請賽和馬拉松），很幸運有不少的上場機會，也是一年可以感受到的，我都感受過，沒有遺憾卻怪自己做得未夠好。以前在YouTube看學界覺得：『都係咁啫，唔係好難。』但當自己上場感受氣氛、壓力和強度，原來很大分別。」

梁浠悠：「作為一個轉校生，這一趟『旅程』是很奇妙、很神奇。轉校前，看到別人打大賽事，自己會很渴望，到自己可以嘗試就覺得自己發了這個夢很久，終於到我。」

學界的意義在於不同的人也有不同的價值。（黃舒慧攝）

莊耀政：「以前在一間D3學校打球，強度和D1完全不同。自己完全未能Pick Up，但卻同時要爭精英賽冠軍，會迷惘、灰，連出場機會都沒有。隊友的鼓勵，教練的提醒，慢慢明白隊內可以有良性競爭，因為發現自己技不如人，學會什麼叫自律。」

潘頴雅：「由師姐帶着我只要做好自己本份，到帶着師妹，由自己到控制全隊，學到如何做一個有大將之風的人。」

明天就是DSE，大家有沒有像打學界前一樣準備好？（黃舒慧攝）

周富謙：「我打球就是因為享受入球的快感，觀眾的歡呼聲，對籃球的熱誠始終如一。」

蔣思琪：「協恩雲集不少籃球的精英，小時候也不會覺得是什麼一回事，現在覺得協恩籃球給我的是正確價值觀。正因為協恩給我的太多，我會覺得我給不了學校什麼是一個遺憾。協恩，已經不是冠軍這麼簡單，因為好嘅係，我們將榮譽永遠放到最後。」

這一天，就當是「放電」吧。（黃舒慧攝）