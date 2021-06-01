NBA｜八村壘20分13籃板　76人艾比迪早段傷出　巫師順利「截糊」

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-06-01 17:28

NBA東岸季後載賽，賽前領先場數3：0的76人今日遭巫師「截糊」。 巫師以122：114擊敗76人，小前鋒八村壘上陣42分鐘，出手12次8中，全場獨轟20分、13籃板、2助攻，成為這場勝利的功臣之一。

76人今日欠缺運，主力中鋒艾比迪（Joel Embiid）一次突破上籃重重「撻生魚」跌在地上，僅僅上陣11分鐘就需返回更衣室。

76人中鋒艾比迪一次突破上籃重重「撻」在地上，僅上陣11分鐘就退下火線。（美聯社）

八村壘挺身而出

然而另一名主力施蒙斯（Ben Simmons）第一節就犯規連連，巫師把握此黃金機會，比爾（Bradley Beal ）和韋斯保克（Russell Westbrook）分途開炮，惟其餘隊友手風未熱，首節巫師28：31落後。

第二節八村壘廷身而出，三分、突破上籃、入樽點點開花，一次快攻的爆扣亦炒起氣氛，半場結束巫師僅落後1分。

第二節八村壘三分、突破上籃、入樽點點開花。（美聯社）

巫師駭客戰術成功

易邊後，巫師靠着韋斯保克和比爾聯手攻下18分，八村壘也貢獻7分，球隊打出單節32：19的攻勢，帶着12分領先優勢入未節。

陷入苦戰的76人第四節雖然先回敬一段14：3的進攻，不過雙方一路僵持到最後時刻，巫師針對施蒙斯啟動「駭客戰術」，逼使這名不擅長罰球的後衛上罰球線，結果他「不負眾望」6罰只得3中。

關鍵時刻，八村壘在最後45秒，投入一記三分，徹底殺死比賽，最終巫師122：114勝出，76人未能提早出線。

八村壘在最後45秒，投入一記三分，徹底殺死比賽。（美聯社）

在關鍵一戰廷身而出，賽後巫師主帥卜克斯對八村壘的表現予以肯定：「那展現了他絕對的自信，這對年輕球員來說意義重大；他就在我們的眼前不斷成長，現在的他就是通過這些經歷獲取季後賽的經驗，在攻防兩端，他都是我們重要的組成部分。」

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+ 5 + 5 + 5

一名球迷在第三節突然衝入場內，侯活隨即「趁熱鬧」。（美聯社）

本場比賽發生一段小插曲，一名球迷在第三節突然衝入場內，球證立刻暫停比賽，現場保安把此人當場逮捕。此球迷的行為受到球員猛烈抨擊，比爾更指球迷不應該挑戰他的底線：「我的拳頭不是吃素的，我知道沒有球迷想跟我單挑，你不會想要接近我。」

同場加映，猜猜他們的爸爸是誰？