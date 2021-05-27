【NBA】玫瑰再綻放　戴歷路斯獨轟26分　率紐約人半場大逆轉

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-05-27 15:41

「我等了這一刻很久」，賽後戴歷路斯感慨地說着。莫說是路斯本人，一眾「玫瑰迷」今日看到路斯帶領着紐約人施展半場大逆轉，終以101：92擊敗鷹隊，心裏也是滿滿感動。

雙方季後賽首戰，鷹隊憑崔楊格（Trae Young）的0.9秒絕殺先拔頭籌，這份氣勢亦順延至今天開局。

賽前才獲選年度最佳進步獎的紐約人內線球員蘭度（Julius Randle），上半場竟陷入6射0中的困境，讓鷹隊乘勢出擊，並拉開比分至57：43返回更衣室。

戴歷路斯上陣39分鐘拿下26分、4籃板、4助攻。（美聯社）

不過易邊後，紐約人隨即反撲，一段11：4的攻勢展開了大逆轉的序幕。尾節蘭度、戴歷路斯雙雙搶分，後者更一度扭傷腳，但仍堅持出賽，單節轟入10分助紐約人反超前。

鷹隊也不遑多讓，一段13：3再度扳平。奈何他們最後關頭連續5次外線出手毫無斬獲。最終紐約人趁機將領先擴大，以101：92取勝，場數扳平1：1。

鷹隊崔楊格已錄得30分、7助攻，但始終徒勞無功。（美聯社）

事實鷹隊崔楊格已錄得30分、7助攻，惟此光芒也不及上陣39分鐘拿下26分、4籃板、4助攻的戴歷路斯耀眼。

「玫瑰」賽後感性宣言：「我非常幸運，能處於這種環境，我們等這一刻都等得太久了，我夢想這一刻非常非常久，過去很多人都說我無法在比賽了，但我知道我為這一刻付出了多少努力。」

重溫D Rose系列：

+ 5 + 5 + 5

戴歷路斯：「我為這一刻付出了多少努力。」（美聯社）

路斯對上一次在季後賽造出超過25分，已是2015年季後賽對上騎士，當時他仍效力公牛。事隔6年再次「綻放」，無論是他本人或是球迷也難掩興奮之情。

紐約人在主場球迷前場數追平1：1，為下場注下強心針。（美聯社）

10年，戴歷路斯由MVP到最佳第六人候選，由主角變成綠葉。

過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）