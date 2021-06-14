【NBA季後賽】K艾榮拗柴傷出　籃網巨頭四缺二　公鹿主場連勝扳平

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-14 13:53

杜蘭特﹑K艾榮﹑夏登及比歷克格芬組成的籃網「四巨頭」，可惜戰畢東岸4強第4戰後，如今有四缺二的可能。K艾榮第二節上籃後踩中「字母哥」艾迪杜高普，右腳足踝成90度，狀甚恐怖，籃網主教練拿殊賽後直言希望艾榮的傷勢不太嚴重。 主場出擊的公鹿把握機會，字母哥轟入全場最高的34分下，帶領公鹿以107：96力克籃網，場數追成2：2平手。

公鹿「二哥」米度頓（Khris Middleton）上仗及時發威，與艾迪杜高普合力領軍扳回一城，公鹿在Game 4繼續主場出擊。

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籃網在第二節一度拉開11分的差距，戰至該節中段戰情卻有180度的改變，公鹿一邊力追比分，籃網星級控衛K艾榮鏟籃得分後，落地時不慎踩中字母哥，右腳立即「拗柴」更扭成90度，這名控衛立即按住足踝，狀甚痛楚，軍醫隨即查看艾榮的傷勢，及後在工作人員攙扶下返回更衣室，並宣布今仗不再落場。

K艾榮踩中字母哥扭傷足踝，倒地後狀甚痛楚。（Getty Images）

再有主力傷出，籃網士氣難免受打擊，公鹿在下半場在對方傷口上曬鹽，第三節一度帶開16分的優勢，最終以107：96擊敗籃網，主場兩連勝，今個系列賽場數追成2：2平手。

今仗貢獻全場最高的34分及12個籃板的艾迪杜高普，領軍取得另一場重要的勝仗，賽後談及艾榮的受傷，字母哥祝願下仗可以在場上看到對方，「我希望他一切安好，並在Game 5如常披甲。」

艾迪杜高普今仗交出雙雙，領公鹿場數追成平手。（路透社）

艾榮賽後的X光報告為陰性，表示未有傷及骨骼，算得上是不幸中之大幸。籃網主教練拿殊（Steve Nash）坦言未知他的情況如何，如今已可以祈求好運來臨，希望他可以盡快復出。

夏登首戰傷出，艾榮今仗「拗柴」，籃網四巨頭只剩兩人，加上場數被扳平，爭標形勢有暗湧。究竟夏登下場能否及時披甲助拳？拿殊直言「唔急得」，倘若他能夠上陣固然是好事，若果需要更長時間，亦不會催促他提早復出。

籃網主教練拿殊坦言未知K艾榮的傷勢。（路透社）

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