東京奧運・籃球丨美國隊熱身賽2連敗　尼拉特：各國都想擊敗我們

奧運熱身賽美國首戰不敵5年前曾大勝43分的「手下敗將」尼日利亞，以3分之差吞敗，讓球迷譁然。

就算被評為自1992年來陣容最平庸的12人大軍，始終背負美國隊的名頭，總讓人感覺「爛船都有三斤釘」。如果一場敗仗下定論還太早，那麼兩場又如何？美國隊再以83：91被澳洲反勝，熱身賽史上首次兩連敗。



力爭奧運4連霸的美國男籃，今屆在熱身賽已經讓不少球迷大跌眼鏡，首仗以3分之差不敵尼日利亞，今場再以83：91吞一敗仗。

自從1992年奧運容許職業球員參賽開始，美國隊的熱身賽成績為54勝2負，可是東京奧運前，這支美國隊短短3天內經已「追平」過去29年的敗仗數字，實在令人憂慮。

美國隊又輸一場。（Getty Images）

美國隊要再加把勁。（Getty Images）

▼▼▼美國隊男籃全員陣容▼▼▼

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上半場尼拉特（Damian Lillard）獨取16分，美國隊佔9分領先優勢，但澳洲也不是省油的燈，下半場反擊一下子就逆轉形勢，反超前5分。

美國隊被反咬一口，未能及時反應過來，攻守的表現都強差人意，最後只能目送手中的勝仗。

今場澳洲全憑馬刺控衛米爾斯（Patty Mills）獨取22分。（Getty Images）

▼▼▼美國隊兩戰全敗網民的搞笑反應▼▼▼

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尼拉特：其他國家都在進步

NBA中的非美國籍球員再次成為美國隊最大阻力，今場澳洲全憑馬刺控衛米爾斯（Patty Mills）獨取22分以及爵士恩高斯（Joe Ingles）的15分撐起全隊。

這個境況讓曾表示美國隊可以大勝20分的球評人柏堅斯（Kendrick Perkins）和莫蘭特都只能在Twitter上轉發一個無奈的表情。今場上陣30分鐘、三分11射6中，攻入22分的尼拉特表示，這不是他第一次見到美國隊接受挑戰：「其他球隊和國家都繼續進步，球員變得越來越好，也越來越自信，想狠狠的擊敗我們。」

看來美國隊除了加把勁別無他選，惟單靠杜蘭特（Kevin Durant）和尼拉特兩人，難望在列強前撐起全隊，陣中其餘10人也責無旁貸。

哪裡跌倒就哪裡站起來。（Getty Images）

▼▼▼美國隊以外，今屆奧運籃球有咩球星？▼▼▼

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回顧美國隊昔日的巨星陣容：（按圖放大）