【NBA】太陽未開季先碰釘　戴雲卜克確診一周　自爆失去味覺嗅覺

NBA熱身賽下月即將，去屆失落總冠軍的太陽卻未開季先面臨噩耗。

太陽早前官方宣布，球星主力戴雲卜克（Devin Booker）因觸發健聯盟康安全協議，將缺席媒體日及訓練營階段，其係卜克在遊戲直播上承認確診新冠肺炎。



上季打入NBA總冠軍賽的太陽，本季誓要捲土重來，向失落了的總冠軍進發。

戴雲卜克今日在《Twitch》直播頻道中自爆確診新冠肺炎。（Getty Images）

不過未開始出發太陽就先碰釘，主力戴雲卜克今日在《Twitch》直播頻道中自爆確診新冠肺炎，並失去味覺和嗅覺。卜克也續道自己確診逾一周，深信自己能很快復出，惟他卻沒有透露有否接種了新冠疫苗。

卜克8月時代表美國出戰東京奧運。（高詩琦攝）

美國男籃東京奧運：

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有關NBA球員接種疫苗議題，近日也有掀起討論。紐約人、籃網和勇士等城市地方政府規定，不允許未接種疫苗者前往主場或訓練場地，更不能參與球隊活動，宗教或持有醫療證明才能豁免。

NBA卻拒絕了勇士球員安祖韋堅斯因宗教理由免除接種疫苗的要求。（Getty Images）

不過NBA卻拒絕了勇士球員安祖韋堅斯（Andrew Wiggins）因宗教理由免除接種疫苗的要求。NBA的聲明中強調，如若韋堅斯不遵守疫苗令，將不允許他在勇士新賽季的主場比賽中上陣。