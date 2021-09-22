【NBA】勇士班主粉碎賓施蒙斯加盟傳聞　「他能終結比賽嗎？」

今屆NBA開季前鬧劇「賓施蒙斯（Ben Simmons）再」有新進展，日前這名76人控衛於Instagram上載了一與禾爾（John Wall）同場訓練的限時動態，隨即不禁傳出二人互換東家的傳聞。

與賓施蒙斯拉上關係的更有勇士，不過該球隊班主拉葛（Joe Lacob）接受訪問時卻以3點速速粉碎傳聞。



據《ESPN》報道，賓施蒙斯沒有到球隊訓練營報到，也表示不再為球隊比賽，距離新球季媒體日只餘一周，76人與這名球星關係仍是一團糟。

賓斯蒙斯至今仍未有「理想」地方落腳。（Getty Images）

「Ben仔」叫走心意已決，奈何一直未有球隊問津。近日勇士班主拉葛接受《舊金山紀事報》訪問時更「落閘」，並表示賓斯蒙斯不適合勇士。

因避免違犯NBA引誘守則，拉葛未有開名道姓，並以「費城的最佳防守球員候選人」形容賓斯蒙斯。他強調簽人與否視乎那人能否增強球隊實力，而「費城的最佳防守球員候選人」不能。

2020/2021球季最高薪頭30名球員是誰？

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拉葛（Joe Lacob）接受訪問時以3點速速粉碎賓斯蒙斯加盟傳聞。（Getty Images）

「首先他薪酬太高了，考慮薪金結構是一方面的因素」，拉葛先指出勇士未有薪金空間簽入賓斯蒙斯。其後拉葛把賓斯蒙斯和D格連（Draymond Green）類比：「他（賓斯蒙斯）很有天份，但我們已有D格連；兩人很相似，很少投籃也都有很強的組織能力。」「他能終結比賽嗎？」最後拉葛以一反問句帶出對賓斯蒙斯的不信任。