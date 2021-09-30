【NBA】10%球員拒打疫苗　聯盟辣招應對：缺席者不會獲薪資

NBA新球季10月19日開打，然而球員接種疫苗一事也成為近日熱議。由於紐約及三藩市政府要求球員必須接種新冠肺炎疫苗才能參與訓練及在主場比賽，惟當地球隊籃網、勇士卻有球員拒絕接種，議題炒得愈來熱烘烘。



據美國傳媒所指，NBA已有90%的球員已接種疫苗，餘下大約40名球員沒有接種。拒打疫苗的包括籃網球星K艾榮（Kyrie Irving）和勇士的安祖韋堅斯（Andrew Wiggins），二人新賽季或面臨無法主場出賽的問題。

K.艾榮表態不願接種疫苗。（Getty Images）

NBA本週和球員工會討論出最新的健康安全協議，聲明中列明：「球員若不遵守當地政府疫苗規定，所缺席的比賽將不會獲得薪資。」

惟那些球星從來不缺錢，面對球員表態不願接種疫苗，NBA名嘴柏堅斯（Kendrick Perkins）也狠批一下：「若有任何NBA球員對於接種疫苗有憂慮，或不清楚形勢的嚴重性，可以打電話問一下唐斯。」

唐斯與母親關係密切，其母甚至是他的頭號球迷。（NBA Facebook截圖）

《2K22》跑得快Top 20：

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木狼中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）一家人深受病毒纏繞，連同母親在內7名親友均染疫而亡，其後他也宣告確診。

力挺打疫苗的唐斯也對NBA現況表示憤怒：「每天都聽到不打疫苗的藉口，這些理由看起來很有創造性；未遇到的時候，他們總是事不關己。」