成龍盃籃球｜城大男籃末段反勝挫浸大　黃浩賢由跟操到主力的意志

成龍盃決賽周日（24日）上演，男子組由城市大學火併浸會大學，高手過招戰至最後一分鐘，城大以3分之差力克對手，一挫上屆大專盃冠軍浸大的銳氣。



浸大針對城大洋將Entsik Herman的內線防守，上半場成功限制其得分，加上隊中後衛入局快，從外圍發炮一度拉開比數。城大急於調整，其中由林文政牽頭，推快節奏，與黃浩賢等人敢於三分起手，讓Entsik Herman運用身形優勢搶籃板再補籃。

Entsik Herman身型和身高有優勢，今場射入16分。（張倩儀攝）

文俊傑一記「Second Time」上籃引起歡呼聲。（張倩儀攝）

下半場，兩隊分差保持在5分差，但城大有Entsik Herman在籃下「Easy Basket」和林文政突破攻籃追平。反觀浸大被迫急，除了劉俊鴻能在外圍穩定發揮外，文俊傑等人在籃下多次起手都未能命中。城大在最後一節反超40：37，最終以41：44奠勝。

林文政頻闖入內線。（張倩儀攝）

劉俊鴻今場攻入8分。（張倩儀攝）

成龍盃男女子組決賽圖輯：

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兩球三分、奠勝「And-1」，城大黃浩賢今場交出18分，但想不到第一句卻是：「有點甩漏。」今年Year 2終擔起主力角色，在他人眼中的理所當然，是他的得來不易。「當時剛入城大，籃球隊選拔，我由一間D3學校升上來，面對的隊友都是男拔等的名校生；選不到，只可以跟操。」

黃浩賢今場交出18分，率隊登頂。（張倩儀攝）

由跟操到名單上的隊長

除學界已有名氣的球員，大多初上大專報到，都需要跟操做起。跟操，某程度是一個自我要求的過程，明知自己沒有機會上場，卻又要投入200%的集中和努力，才有機會脫穎而出。「無得打，才更想有得打。」

隨蘇志樂學習。（張倩儀攝）

後來，黃浩賢隨甲一球員蘇志樂晨操，凌晨4時的故事，他也在內：「我有時都會偷懶，但師父從來不會。」

廢的意思

他稱蘇志樂為「師父」，就因其不屈的意志力：「看到他的Mindset，我才更知道自己想要什麼，就好像他常罵我，『廢就廢啦、放棄籃球啦⋯⋯』」他說即使是「Trash Talk」也好，認真也罷，自己沒有藉口就全盤接收。效力甲二旭輝，但心中也給自己一個期限上甲一，但這和蘇志樂口中的「廢」字一樣，黃浩賢覺得只是看你有多大的決心：「『廢』指的不是球技，是態度，只是決心不足的意思。」